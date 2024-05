Kommunalwahl: Nur in einer Gemeinde in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland hat sich kein Direktkandidat für die Wahl des Ortsbürgermeisters gefunden. In allen anderen Dörfern tritt am 9. Juni mindestens ein Bewerber an.

Bobenthal

Nach seiner dritten Amtszeit als Ortsbürgermeister kandidiert Markus Keller erneut. Schon beim Neujahrsempfang hat er das seinen Bürgern mitgeteilt. Keller ist 41 Jahre alt und von Beruf Diplom-Verwaltungswirt: „Es stehen weitere wichtige Projekte an, die Dorfmoderation möchte ich weiterführen. Weitere Dorfentwicklung ist in die Wege zu leiten. Ein Schwerpunkt wird die Sanierung der Gemeindehalle mit Gestaltung des Dorfplatzes sein. Daneben warten kleinere Projekte aus der Dorfmoderation, wie etwa die Grillhütte oder weitere Gestaltung des Ortes.“ Der Ortschef: „Ich habe immer noch Verantwortungsgefühl für meine Heimatgemeinde, in der ich aufgewachsen bin. Deshalb möchte ich mich weiterhin in den Dienst meiner Gemeinde stellen. In diesen schwierigen Zeiten ist für einen Demokraten nicht die Zeit, ans Aufhören zu denken. Damit ist niemandem gedient, man muss sich weiter einmischen und bekennen und nicht zurückziehen.“

Markus Keller Foto: Keller/Gratis

Bruchweiler-Bärenbach

Simone Stahl tritt für die FWG Bruchweiler-Bärenbach als Bürgermeisterkandidatin an. Die 48-jährige Kinderkrankenschwester ist seit fünf Jahren Mitglied im Gemeinderat. Stahl möchte alle Bürger dazu motivieren, an der Entwicklung des Dorfes aktiv mitzuarbeiten. Auf der Agenda steht der Spießwiesenpark, der als Begegnungsstätte aller Generationen umgestaltet werden soll. Der in die Jahre gekommene Festplatz soll saniert und die sanitären Anlagen erweitert werden, er soll seine ursprüngliche Bedeutung für den Ort wiedererlangen. Das „Wir“ steht für sie im Vordergrund.

Simone Stahl Foto: Petra Würth

Egon Burkhart tritt als Bürgermeisterkandidat der Wählergruppe Burkhart an. Der Logistikplaner ist 63 Jahre alt und befindet sich derzeit in Altersteilzeit. Von 2009 bis 2019 war er Mitglied im Gemeinderat. Priorität hat für ihn die Weiterentwicklung der Kindertagesstätte, der Freizeitpark Spießwiesen und ein zügiger Abschluss des Bebauungsplans „Im Wahrzeichen“. Einen Dorferneuerungsprozess mit Dorfmoderation möchte er anstoßen. Die Restaurierung des alten Mühlrads und die Zukunft des Festplatzes stehen ebenso auf dem Programm.

Egon Burkhart Foto: Petra Würth

Ratslisten

FWG: Simone Stahl, Philipp Burkhart, Rüdiger Gimber, Maximilian Frary, Christoph Burkhart, Manuela Walentschka-Kronenbitter, Steffen Daugs, Oliver Burkhart, Christian Deutsch, Stefan Frary, Günther Burkhart, Carl Robert Burkhart, Edwin Frary, Klaus Schnebel, Egon Burkhart, Kai-Uwe Baumann, Ersatz: Caroline Schnebel.

Wählergruppe Burkhart: Egon Burkhart, Michael Burkhart, Susanne Kling, Horst Burkhart, Stephan Orth, Nicole Leidner, Heiko Burkhart, Christian Burkhart, Manuela Zeitz, Alfons Burkhart, Albert Laux, Eva Burkhart, Andreas Zwick, Daniel Rolland, Jürgen Nagel, Thomas Zwick, Ersatz: Tabea Bühler, Dominik Burkhart.





Bundenthal

Daniel Frey tritt zur Wiederwahl als Bürgermeister an. Dem Rat gehört er seit 2014 an. Der 40-jährige Elektroniker ist im Betrieb hauptamtlicher Personalrat. Die anstehende Dorfmoderation sieht er als eines der wichtigsten Themen. Er wünscht sich, dass möglichst viele Bürger sich einbringen, um das Dorf gemeinsam voranzubringen. Sanierungsbedarf gibt es beim alten Schulhaus und beim Gemeindehaus. Die Jugend weiterhin an der Gemeindeentwicklung zu beteiligen und zu unterstützen ist für ihn eine wesentlich für die Zukunft des Dorfes.

Daniel Frey Foto: Frey/Gratis

Busenberg

Mit Brigitta Geiger-Spieß, SPD, kandidiert wieder eine Frau für das Amt des Ortschefs. Die 66-jährige Industriemeisterin arbeitet als selbstständige Mediengestalterin. Seit 15 Jahren ist sie im Gemeinderat tätig, war eine Periode lang Zweite Beigeordnete. Die örtlichen Vereine unterstützt sie oder kümmert sich um den Drachenschmauß, wo sie sich vom Rezept für die Gerichte bis zur Organisation kümmert. Im Dorf möchte sie manches ändern, beispielhaft nennt sie die Neugestaltung des alten Friedhofs. Die Ortsstraßen sollen weiter ausgebaut, der Wohnmobilstellplatz soll umgesetzt werden. „Ich möchte Jung und Alt zusammenbringen. Daher finde ich es positiv, dass bei der Mehrheitswahl mehr Junge kandidieren, welche neue Ideen einbringen können.“ Ihr schwebt ein Generationenplatz am Bürgerhaus vor. Weiter nennt sie die Durchführung eines Umwelttages, Vereinsförderung, Verschönern des Ortsbildes durch Eigeninitiative der Bürger.

Brigitta Geger-Spieß Foto: Albert Nagel

Seit 2016 hat Christof Müller das Bürgermeisteramt inne. Der 55-Jährige ist Diplom-Finanzwirt und hat noch einiges in der Gemeinde vor. Derzeit läuft der Ausbau der Talstraße. Die Vorplanung für den Ausbau der Wasgaustraße läuft. Angegangen wird das neue Baugebiet „An der Held“. Daneben gelte es, das Angefangene umzusetzen. Eine Gemeindeapp soll die Bürger über aktuelle Dinge im Dorf informieren. „Ein Hauptanliegen ist es, den Radweg ,Im Bosch’ in einen vernünftigen Zustand zu versetzen“, sagt er. Beim Spielplatz „Auf der Schwanhecke“ gibt es ebenfalls Handlungsbedarf. Er sollte mit Unterstützung der Kinder aufgewertet werden. „Wir wollen bei der Grundsteuerreform eine Mehrbelastung der Bürger vermeiden.“ Zum Baugebiet: „Die Gemeinde versucht, möglichst viele Plätze zu erwerben, damit sie direkten Einfluss auf die Vergabe hat und junge Familien bevorzugen kann.“ Ein Wunsch von Müller wäre es, einen Bürgerstammtisch einzurichten.

Christof Müller Foto: Müller/Gratis

Dahn

Der 69-jährige gelernte Industriekaufmann und heutige Rentner Erwin Hoffmann (FWG Hoffmann) möchte „zuallererst das Thema Gewährleistung einer angemessenen medizinischen Versorgung in Dahn“ angehen. Außerdem hat er die Entwicklung der Stadt im Fokus. In fünf Teilbereichen will er aktiv werden: Tourismus, Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung für neue standortverträgliche Gewerbetreibende, Natur sowie Umwelt mit Pflege der Wanderwege und Soziales. Neben der allgemeinen Förderung des Tourismus setzt er sich für Wohnmobilstellplätze und Ladestationen ein. Die Stadtentwicklung mit Verkehrsführung möchte er in einem Gesamtkonzept mit Gestaltungssatzungen und Begrünungen neu aufstellen. Im Bereich Soziales sieht er Handlungsbedarf beim Zusammenwirken von Jugend, Senioren, Beeinträchtigten und der Partnerstadt.

Erwin Hoffmann Foto: Harald Reisel

Die 53-jährige Logopädin Bianka Meigel (CDU) hat sich als erstes Ziel die Verbesserung der medizinischen Versorgung gesetzt. Außerdem möchte sie innerörtliche Entlastungsstraßen „mithilfe von Fördermitteln endlich in einzelnen Abschnitten konkret planen und angehen“. Auch die Themen Stadtkernsanierung und städtische Gebäude klimafreundlich zu sanieren, bewertet sie als vordringlich. Meigel setzt sich für bezahlbaren Wohnraum in Dahn ein; dazu hat sie Eigenheime, Mietwohnungen, altersgerechte Wohnmöglichkeiten, ein Mehrgenerationshaus und die Aktivierung des Neubaugebietes „Gerstel V“ im Blick. Sie möchte außerdem die Situation bei den öffentlichen Toiletten verbessern, indem sie bestehende Anlagen sanieren und neue Anlagen, inklusive behindertengerechte Toiletten, bauen will.

Bianka Meigel Archivfoto: hrei

Stadtbürgermeister Holger Zwick (WG Zwick) stellt sich der Wiederwahl. Der 51-jährige Standortleiter des Zustellstützpunktes der Deutschen Post AG in Dahn bewertet die Verbesserung und Sicherung der hausärztlichen Versorgung als derzeit dringlichstes Ziel für die nächste Zeit. Das Thema Stadtkernsanierung mit Fördermitteln, energetische Modernisierungen und die Schaffung von Wohnraum für Senioren, die Verschönerung des Ortskerns mit neuen touristischen Attraktionen, beispielsweise Kulturstätte Synagoge und Wieslauterweg, möchte er voranbringen. Zusätzliche Angebote für Jugendliche will er schaffen (Skatepark und Jugendräume). Eine Herzensangelegenheit ist ihm, gemeinsam mit seinem Team und einer Bürgerbeteiligung, die Umgestaltung des „Gerstelparkes“ zu einem Mehrgenerationenpark. Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und Entflechtung, Straßensanierungen sowie Industrieansiedlungen stehen auch auf der Agenda.

Holger Zwick Foto: Zwick/Gratis

Ratslisten

SPD: Jens Kissel, Lara Blank, Jörg Kissel, Daniela Fuhr, Alexander Fuhr, Christopher Rutsatz, Bernhard Käflein, Kirstin Johann-Kerner, Berthold Gerst, Margot Fuhr, Otto Menges, Ulrike Roos, Jörg Wittmer, Rudi Kobel, Ersatz: Friedrich Koch.

CDU: Bianka Meigel, Ansgar Uelhoff, Georg Amberger, Dirk Wadle, Marco Meyer, Sandra Laux, Michael Schwarz, Markus Zwick, Uwe Hauenstein, Martin Köhler, Saskia Boenke-Daky, Eugen Ehrhardt, Lothar Frary, Brigitte Frary.

WG Hoffmann: Erwin Hoffmann, Pasquale Maiellaro, Andreas Martin, Jürgen Breiner, Martina Hoffmann, Knut Hinzmann.

WG Zwick: Holger Zwick, Stephan Oberhauser, Manuel Schwamm, Annette Zapp, Georg Schreiner, Etienne Scheiber, Winfried Burkhart, Stefan Traxel, Jane Schäfer, Michael Zobeley, Martin Trubatsch, Verena Blank, Wolfgang Berger, Markus Ringhof, Christian Hens, Gabriele Nehr, Joachim Scholz, Manuel Burkhard, Maximilian Barlang, Herbert Kästner, Ersatz: Jochen Gruhn, Michael Schreiner.

Erfweiler

Walter Schwartz tritt erneut als Bürgermeisterkandidat an. Der 59-Jährige ist seit 20 Jahren Ortsbürgermeister. Er habe noch ein paar Projekte, die fertig werden müssen, sagt er. Als Beispiele nennt er die Sanierung im Oberdorf und die Kommunalisierung des Kindergartens. Auch wenn die kommunalen Finanzen für Verdruss sorgen, möchte er mit einer weiteren Amtszeit das Vierteljahrhundert an der Ortsspitze voll machen.

Walter Schwartz Foto: Archiv

Ratslisten

CDU: Peter Lavan, Hans Jürgen Lüders, Rebecca Bauer, Joachim Memmer, Andrea Epperlein, Jan Schehrer, Andreas Eichenlaub, Christian Stoffel, Klaus Schubert, Anne Frary-Behres, Lothar Keller, Christian Knoblauch, Jörg Hirschinger, Peter Hofmann, Florian Burkhard, Walter Schwartz.

FWG Für Erfweiler: Alfred Keller, Uwe Goll, Petra Bartenschlager, Roland Kuntz, Reiner Burkhard, Andreas Hieb, Arno Althof, Denis Krell, Christian Singer, Christoph Zwick, Edith Burkhart.

Erlenbach

Dirk Eichberger hat vor neun Jahren das Bürgermeisteramt übernommen. Der 49-Jährige ist Kfz-Mechaniker und Tierwirt. „In der abgelaufenen Periode haben wir einige Sachen begonnen, welche ich zu Ende führen möchte“, sagt er. „In Lauterschwan haben wir den alten Schulweg von der Hauptstraße zur Kapelle fertiggestellt.“ Daneben möchte er das Wohngebiet „Steinäcker“ erweitern. Im Ortsteil Lauterschwan soll der dortige Bachlauf beim Spielplatz umgestaltet werden. Was bereits vorhanden ist, bedarf Erhaltungsmaßnahmen. Eichberger betont jedoch auch, dass dies seine letzte Amtsperiode sein wird. „Ich möchte einige junge Leute für den Rat aktivieren und damit eine jüngere Mannschaft für die Zukunft aufbauen.“

Dirk Eichberger ARchivfoto: Albert Nagel

Fischbach

Michael Schreiber kandidiert erneut für das Amt des Bürgermeisters. Schreiber ist pensioniert, er war Berufssoldat. Das Amt des Bürgermeisters hat der 66-Jährige seit 2014 inne. Priorität wird für ihn in den nächsten Jahren der Schuldenabbau der Gemeinde haben. Denn trotz Teilnahme am Entschuldungsprogramm des Landes bleibt am Ort noch einiges hängen, was beglichen werden muss. Auch die weitere Zukunft des Biosphärenhauses steht ganz oben auf der Liste, derzeit wird ein Käufer für die Anlage gesucht. Kümmern will er sich auch um die Walthariklause, damit auch nach dem Verkauf das Haus als Schank- und Speisegaststätte weitergeführt wird.

Michael Schreiber Archivfoto: wü

Ortsvorsteher Petersbächel

Rolf Birnstein kandidiert für das Amt des Ortsvorstehers. Er ist 68 Jahre alt und Förster im Ruhestand. Die Verbesserung der Kommunikation im Ort ist ihm ein Anliegen, beispielsweise mit einer Whatsapp Gruppe. Dass die Walthariklause und das Wanderheim möglichst bald wieder in Betrieb gebracht werden und die Vogesenstraße ins Straßenausbauprogramm der Gemeinde aufgenommen wird, hält er für wichtig. Auf seiner Agenda steht auch der Sternenpark, bei dem er im Ort noch Entwicklungspotenzial sieht. Den Obst- und Gartenbauverein, als einzig noch verbliebenen Verein, möchte er in seiner Arbeit unterstützen.

Rolf Birnstein Foto: Petra Würth

Georg Dillmann ist 65 Jahre alt, von Beruf Radio- und Fernsehtechnikermeister und seit 25 Jahren Ortsvorsteher. Priorität hat für ihn eine Wiederbelebung der Walthariklause. Er möchte eine Verpachtung oder, wenn das nicht funktioniert, ein Bürgerhaus mit Möglichkeit für Arztsprechstunden. Eine Sanierung der Vogesenstraße hält er für wichtig, weil es zahlreiche Risse und bereits Löcher gibt. Darüber hinaus will er sich für eine Verpachtung des Wanderheims und eine Insekten- und pflegefreundliche Gestaltung der Grünanlage am Kriegerdenkmal einsetzen. Auch die Fertigstellung der Schutzhütte am Bolzplatz und die Weiterführung des Lehrer-Unold-Weges stehen auf der Agenda.

Georg Dillmann Foto: Petra Würth

Ludwigswinkel

Franz Sommer kandidiert erstmals für das Amt des Bürgermeisters. Der 69-Jährige ist selbstständiger Fliesenlegermeister. Besonders um die Senioren im Ort will er sich kümmern. Hier sieht er im digitalen Zeitalter großen Bedarf an Gemeinschaft, er will der Vereinsamung entgegenwirken. Bei den Straßen und Parkplätzen im Ort sieht er Sanierungsbedarf, ohne Flickwerk. Wichtig wäre ihm auch eine Jugendarbeit im Dorf, die über das Fußballspielen hinaus geht. Aber vor allem möchte er die Bürger in Entscheidungen mit einbinden. Manche größere Entscheidung, die im Rat in der Vergangenheit getroffen wurde, hält er für überzogen.

Franz Sommer Archivfoto: Petra Würth

Ruven Fritzinger tritt als Bürgermeisterkandidat an. Der Verwaltungsfachwirt ist 42 Jahre alt und arbeitet seit 25 Jahren bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz. Seit zehn Jahren ist er Erster Beigeordneter der Gemeinde. Einen Schwerpunkt seiner künftigen Arbeit sieht er in der Weiterentwicklung und Erhaltung des Ganztags- und Hortangebotes. Für mehr Bürgerbeteiligung möchte er eine Jugendvertretung im Gemeinderat etablieren und einen Seniorenbeirat. Die begonnene Umgestaltung des Dorfplatzes möchte er, wie bisher auch, mit großer Bürgerbeteiligung weiterführen. Auch die Ausweisung von neuen Bauplätzen hält er für wichtig.

Ruven Fritzinger Archivfoto: wü

Niederschlettenbach

Thomas Pietsch ist 48 Jahre alt. Der gelernte Maschinenbau-Techniker ist seit 2019 Ortsbürgermeister in Niederschlettenbach. „Es läuft ganz gut im Dorf. Wir haben mit dem Projekt Zukunftscheck Dorf begonnen und ich möchte das auch gerne abschließen. In dieser Kombination hätte ich gerne auch an der Dorfgestaltung einiges verbessert. Zur Dorfentwicklung habe ich noch jede Menge Ideen und möchte diese gerne umsetzen. Ich denke da beispielsweise an erneuerbare Energien und die touristische Erschließung. Vieles, was schon vorhanden ist, gilt es jetzt zu erhalten oder auszubauen. Alles, was ich mir bei Amtsantritt vorgenommen hatte, konnte realisiert werden. Ich hoffe weiterhin auf die gute Zusammenarbeit mit den Vereinen und Unterstützung der Bürger wie bisher.“

Thomas Pietsch Archivfoto: Nagel

Nothweiler

Ingo Schuster kandidiert in Nothweiler für das Amt des Ortsbürgermeisters. Der 59-Jährige arbeitet im technischen Bereich bei der Telekom. Im Gemeinderat ist Schuster seit den 1990er Jahren. Seit 2004 und mit kurzer Unterbrechung bis heute ist er Erster Beigeordneter. Seine Beweggründe: „Was wir in der Gemeinde angefangen haben, möchte ich fortsetzen und weiterführen.“ Er denkt an die Dorferneuerung oder Verbesserung der Situation am Schaubergwerk und möchte dafür gute Lösungen suchen. Über die Förderung als Schwerpunktgemeinde hofft er auf die erforderlichen Mittel. Daneben müsse der Spielplatz erneuert werden, der Breitbandausbau stehe ins Haus. Besonders am Herzen liegt ihm das deutsch-französische Verhältnis mit Wingen, welches er noch verbessern möchte. „Das darf nicht einschlafen, da muss sich Nothweiler einbringen“. Dies gelinge nur durch gute Zusammenarbeit mit den Vereinen.

Ingo Schuster Archivfoto: Albert Nagel

Erstmals für das Ortsbürgermeister-Amt kandidiert Manuel Görtler. Der 38-jährige gelernte Nutzfahrzeugmechaniker und jetzige Berufskraftfahrer möchte sich für das Dorf einbringen. „Ich möchte in Nothweiler wieder mehr Gemeinsamkeit erzielen. Ein Dorf ist nur gemeinsam stark. Deshalb möchte ich die Gemeinsamkeit und Einigkeit stärken, die Bürger mehr informieren, sie direkt ansprechen. Ich möchte ein offenes Ohr für die Bürger haben und sie nicht vor vollendete Tatsachen stellen. Konflikte sollte man gemeinsam lösen. Den Bürgern soll es im Dorf gefallen. Mir ist wichtig, die Interessen der Bürger auch tatsächlich zu vertreten.“ Bei der Umsetzung von künftigen Projekten denkt er beispielsweise an die Neugestaltung des Spielplatzes oder an das Umfeld des Denkmals in der Ortsmitte. „Das Dorf soll wieder aufblühen!“, so sein Credo.

Manuel Görtler Foto: Albert nagel

Rumbach

Ralf Weber tritt für die Freie Wählergemeinschaft Rumbach erneut zur Wahl an. Weber ist 63 Jahr alt und seit zehn Jahren im Amt. Offenheit für alle Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger ist ihm wichtig. Handlungsbedarf sieht er beim Mobilfunk und dem Glasfaserausbau, das will er voranbringen. Außerdem soll es im Ort eine E-Ladestation für Autos geben. Für die Bushaltestelle in Richtung Sauertal schwebt ihm eine Unterstellmöglichkeit vor. Wichtig ist ihm die Aktivierung eines Bürgercafés mit Bücherei. Weber sieht Rumbach für die Zukunft gut aufgestellt, viele größere Maßnahmen wurden in den vergangenen Jahren umgesetzt, worauf der Ort aufbauen kann.

Ralf Weber Archivfoto: Würth

Schindhard

Der 40-jährige Tobias Herberg, Lehrer an der Berufsbildenden Schule Pirmasens, strebt eine zweite Amtszeit an. „Ich will was bewegen und mir gefallen die Gespräche mit den Leuten“, beschreibt er seine Motivation für seine erneute Kandidatur. Er könne verstehen, dass der eine oder andere bei den derzeitigen Rahmenbedingungen am liebsten aufhören wolle. Trotz der Herausforderungen durch die finanzielle Situation der Gemeinde habe er Spaß am Bürgermeisteramt.

Tobias Herberg Foto: Archiv

Schönau

Frank Metzke tritt als Bürgermeisterkandidat an. Der 58-Jährige ist gelernter Kfz-Mechaniker und hat als Führungskraft bei einem Nahverkehrsunternehmen gearbeitet. Seit 2019 ist er Mitglied im Gemeinderat. Ganz oben auf der Agenda steht für ihn das Gienanthhaus, das wieder mit Leben gefüllt werden soll. Wichtig ist ihm im Dorf Möglichkeiten zu schaffen, bei denen die Bürger sich treffen können. Außerdem liegt ihm die Gestaltung des Parkplatzes in der Ortsmitte am Herzen, den er für ein Aushängeschild hält. Metzke setzt auf das ehrenamtliche Engagement der Bürger, weil der finanzielle Spielraum der Gemeinde eng ist.

Frank Metzke Archivfoto: Petra Würth

Info

In Hirschthal gibt es keinen Direktkandidaten für die Bürgermeisterwahl. Der neu gewählte Gemeinderat kann aber einen Bürgermeister wählen. In den Gemeinden, in denen keine Ratslisten von Parteien und Wählergemeinschaften aufgestellt wurden, gilt die Mehrheitswahl. Der Wähler hat dann die Möglichkeit, auf einem leeren amtlichen Stimmzettel so viele Namen wählbarer Personen einzutragen, wie Ratsmitglieder zu wählen sind. In manchen Gemeinden wurden Personen auf Vorschlagslisten benannt, die bereit sind, sich in den Gemeinderat wählen zu lassen.