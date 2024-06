Sarah Novellino verlässt, wie berichtet, zum 31. Juli das Waldhaus Drei Buchen des Pfälzerwald-Vereins Pirmasens. „Das hat rein wirtschaftliche Gründe“, betont die Pächterin in einer Reaktion auf unseren Artikel.

„Unsere Branche hatte es in den letzten Jahren sehr schwer und davon war das Waldhaus leider auch stark betroffen“, erklärte sie. „Ich habe in den letzten zwei Jahren viele Versuche gestartet, das Waldhaus Drei Buchen für unsere Gäste besser erreichbar zu machen, Möglichkeiten zu finden, die Anfahrt zu erleichtern, verschiedene Events zu etablieren und die Hütte so neu zu beleben für Jung und Alt. Leider fehlten an vielen Stellen die Unterstützung und auch das Verständnis seitens der Vereinsführung für meine Wünsche und Vorschläge“, ergänzte sie. „Da die Drei Buchen nach wie vor nicht angefahren werden können, und bedingt durch das extrem schlechte Wetter in den letzten Monaten, hatte ich sehr große finanzielle Einbußen“, so Novellino. Der Fachkräftemangel hatte zur Folge, dass man mit vielen ungelernten Kräften habe arbeiten müssen, worunter gerade die Küche immer wieder gelitten habe.

„Ich gehe mit einem erheblichen finanziellen Verlust aus diesem Vertrag“, teilte sie mit. Dank sagte sie „ihren Stammgästen, den dort gewonnenen Freunden sowie den treuen Wegbegleitern für die schöne Zeit, für die tatkräftige Unterstützung, die Treue und den Zuspruch“.