Im Spätsommer soll die B-10-Baustelle bei Hinterweidenthal fertig sein. Der Abschnitt ist allerdings nicht der einzige, an dem in diesem Jahr gebaut wird, berichtet LBM-Leiter Richard Lutz. Der RHEINPFALZ erläuterte er, an welchen Straßen in diesem Jahr gearbeitet wird und wo die Verkehrsteilnehmer mit Sperrungen rechnen müssen.

B10

Weiter gearbeitet an der B10 wird in diesem Jahr an dem großen Brückenbauwerk über die Eisenbahnbrücke in Hinterweidenthal, über den sogenannten Bundenthaler. Die Arbeiten, die rund 6,5 Millionen Euro verschlingen – alleine 4,8 Millionen Euro kostet die Brücke –, sind laut Richard Lutz, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Kaiserslautern, in der heißen Phase. Aktuell werde das Leergerüst aufgebaut und dann der Überbau betoniert. Wenn möglich soll die Bahnstrecke frei sein, wenn der Bundenthaler wieder fährt, das sei meist ab Mai der Fall, so Lutz. Das Bauwerk inklusive der Straße soll bis Spätsommer 2021 fertig sein, sagt Lutz. Dann soll die B10 – aktuell ist die Bundesstraße bei Hinterweidenthal auf zwei Spuren verengt – auf vier Fahrspuren über das Brückenbauwerk führen. Die Lärmschutzwand werde im Zuge der Arbeiten über die Brücke verlängert und im Bereich Wartbachstraße erneuert.

Nachdem zuletzt der Fehrbachtunnel überholt wurde, fließen laut LBM weitere 1,6 Millionen Euro in die Bundesstraße 10 im Bereich Pirmasens. Auf der Fahrbahn in Richtung Zweibrücken, von der B270 bis zum Portal des Fehrbachtunnels, wird laut Lutz die Fahrbahndecke erneuert. Westlich vom Tunnel solle die Ein- und Ausfädelstreifen sowie die Standstreifen saniert werden. Wegen der vielen Anschlussstellen – B270, Fehrbacher Kreisel, Anschlussstelle Petersberg und Höheischweiler – ist die Verkehrsführung diffizil, sagt der LBM-Leiter. Hier arbeite man noch an einer Lösung. Von Vorteil sei die Vierspurigkeit der Strecke. Weil der Verkehr über andere Fahrspuren geleitet werden kann, sei keine Vollsperrung nötig. Die eine oder andere Zufahrt werde aber eventuell tageweise gesperrt. Die Arbeiten sollen im Sommer beginnen und etwa drei Monate dauern.

Bereits im Frühjahr soll im Bereich Ständenhof gearbeitet werden. Von der Anschlussstelle Münchweiler bis zur Walmersbacher Kuppe steht die Sanierung der 15 bis 20 Jahre alten Fahrbahn in Richtung Landau an, so Lutz. In diesem Zusammenhang soll genauer untersucht werden, in welchem Zustand die Holzträger an der Fußgängerbrücke am Ständenhof sind. Die Untersuchung sei Routine. Sie finde im Rahmen der Hauptprüfung statt, die alle sechs Jahre ansteht. Um die Hauptträger vor Witterung zu schützen, wurden sie so mit Brettern abgedeckt, dass keine einfache Sichtprüfung möglich ist, erläutert Lutz. Daher müssen die Verschalungen abmontiert werden, eine aufwendige Arbeit, die nur während der Sperrung im Zuge der Fahrbahnerneuerung erfolgen kann. Für die 1,7 Millionen Euro teuren Arbeiten werden voraussichtlich drei Monate benötigt. Der Verkehr Richtung Landau fließt dann einspurig über die Gegenfahrbahn.

B427/L489

Erneut gesperrt wird in diesem Jahr die B427 bei Busenberg. War zuletzt die Ortsdurchfahrt ausgebaut worden, wird jetzt die Strecke von der Einmündung Weißensteiner Hof bis kurz vor das Erlenbacher Kreuz, der Kreuzung der B427 mit der L490, generalsaniert, erläutert Richard Lutz. In diesem Zuge wird auch der Lückenschluss des Radweges von Busenberg mit der Querungshilfe am Weißensteiner Hof fertiggebaut. Im April, spätestens Anfang Mai, so der LBM-Leiter, soll die Bundesstraße wegen der 1,8 Millionen Euro teuren Maßnahme für drei Monate gesperrt werden. Dann wird auch die Umleitung über Bruchweiler-Bärenbach reaktiviert, die bereits während des Ausbaus der Busenberger Ortsdurchfahrt genutzt wurde. Diesmal ist Busenberg aber von Dahn aus erreichbar. Der Weißensteiner Hof und der Drachenfels können aus Busenberg angefahren werden, so Lutz.

Direkt im Anschluss, voraussichtlich im August, schätzt Lutz, geht es dann an die Umleitungsstrecke. Für 690.000 Euro soll die L489 vom Kreisel in Dahn-Reichenbach bis nach Bruchweiler-Bärenbach saniert werden. Im Zuge dieser Arbeiten, die sich vermutlich über mehrere Wochen hinziehen werden, soll laut Lutz auch die Pflasterstrecke in der Ortsdurchfahrt von Bundenthal ausgetauscht werden. Die Strecke hat unter der Umleitung gelitten und soll einen Asphaltbelag erhalten.

L472

In der ersten Jahreshälfte soll der mehr als fünf Millionen Euro teure Ausbau der L472 zwischen Queidersbach und Weselberg an der Kreisgrenze abgeschlossen werden. Schon 2019 hatte der LBM mit den Arbeiten an der Bergpassage zwischen Queidersbach und der schlecht einsehbaren Kreuzung von L472/K60/K16 zwischen Weselberg, Obernheim-Kirchenarnbach und Queidersbach begonnen. Dort entsteht ein Kreisel, der laut LBM-Leiter Lutz im Rohbau bereits fertig ist. Über Winter wurde die Strecke für den Verkehr freigegeben. Wird das Wetter besser und die Temperaturen steigen, werde an der Strecke und dem Kreisel noch einmal für zwei bis drei Monate gearbeitet. Dafür wird die Strecke noch einmal gesperrt. Noch geklärt wird, ob Teile des Kreisels befahrbar bleiben, also eine Teilsperrung ausreicht.

L476

Mit Gesamtkosten von über vier Millionen Euro ist der bereits 2020 begonnene Ausbau der L476, die die L477 (zwischen Thaleischweiler-Fröschen und Rieschweiler-Mühlbach) mit der L466 (von Rieschweiler Richtung Schmitshausen und Reifenberg) verbindet, eine der teuersten Maßnahmen, die derzeit laufen. Gestartet wurde der Ausbau im Juli 2020 an der Faustermühle. Vor Weihnachten wurde der zweite Bauabschnitt, der Ausbau vom Ortseingang Maßweilers bis zur Abzweigung Richtung Grundschule begonnen. Bis Sommer soll der Kreisel in der Ortsmitte Maßweiler fertig sein. Dann fehlt noch der Abschnitt zwischen Kreisel und L466.

L499

In Waldfischbach-Burgalben wird der Kreisel im Ortszentrum mittels Gussasphalt ausgebaut werden. Der Auftrag für die Arbeiten, die 70.000 Euro kosten sollen, sei zwar schon erteilt, wann die Arbeiten starten, könne er aber noch nicht sagen, so Lutz. Um den Asphalt verarbeiten zu können, brauche es nämlich eine längere Trockenperiode. Ursprünglich sollte der Kreisel schon im vergangenen Jahr saniert werden, wegen der langen Sperrung der Ortsdurchfahrt nach dem Brand des Hotel Martin wurden die Arbeiten aber auf 2021 verschoben.

L473

Ein Fehlschlag war die Reparatur der L473 zwischen Hermersberg und Steinalben. Im Herbst hatte der LBM einen neuen Belag auftragen lassen, um die Fahrbahnoberfläche zu versiegeln. Nun löst sich aber die dünne Asphaltschicht wieder ab. Die Folge: Auf der Strecke gilt Tempo 30. Die Reparatur ist laut Richard Lutz eine Sache von einer Woche, allerdings brauche es dazu wärmere Temperaturen. Frühestens im April, so die Schätzung des LBM, könne der Belag saniert werden. Ob die Geschwindigkeitsbegrenzung schon vorher angepasst werden kann, ist davon abhängig, wie sich die Griffigkeit der Fahrbahn entwickelt. Werde der schadhafte Belag speckig und glatt, bleibt es wohl bei Tempo 30.

L469

Weil die Werke der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben die Wasserleitungen erneuern, wird die Fahrbahndecke der kompletten Ortsdurchfahrt Winterbach (L469) erneuert. 100.000 Euro sind für diese Maßnahme vorgesehen.

K2

Fertig ist laut Lutz inzwischen der erste Bauabschnitt der K2, der Ortsdurchfahrt Hilst, erläutert Lutz. Im zweiten Abschnitt befinde man sich aktuell im Erdbau. 1,4 Millionen Euro sind für das Projekt vorgesehen, das seit 2020 läuft. An den Ausbau der Ortsdurchfahrt soll in diesem Jahr noch der Ausbau der freien Strecke von Hilst hinab zur L478 angeschlossen werden.

K32

Mehrere Sanierungsabschnitte gibt es laut Lutz auf der K32 zwischen Waldfischbach-Burgalben und Leimen. In diesem Jahr soll für 400.000 Euro ein Stück oberhalb vom Clausensee in Richtung Leimen erneuert werden. Zwar gebe es auch an der Strecke hinauf nach Leimen einige Defizite, sagt der LBM-Leiter. Angegangen wird aber zunächst die Talstrecke. Die Arbeiten, die für den Spätsommer avisiert sind und rund zwei Monate dauern, finden unter Vollsperrung statt.

K44

Ebenfalls unter Vollsperrung soll die Strecke zwischen Fischbach und Petersbächel, die K44, erneuert werden. Weil es sich nicht um einen Vollausbau handelt, taxiert Lutz die Bauzeit auf etwa zwei Monate. In der Feinplanung müsse nach Lösungen für die Anlieger der Strecke gesucht werden. Für den Durchgangsverkehr werde der Bereich allerdings gesperrt. Wann es losgehen soll, steht noch nicht fest. Ähnlich wie bei der K32 könne es aber auch Spätsommer oder Herbst werden.

K54

In Vorbereitung ist derzeit die Sanierung der Ortsdurchfahrt Schwanheim (K54), der Hauensteiner Straße, genauer der Bereich nach der abknickenden Vorfahrtsstraße hinauf Richtung Luger Kreuz. Der Baubeginn für die 300.000 Euro teure Maßnahme ist für die Monate Mai/Juni vorgesehen. In diesem Zusammenhang soll dann auch für 400.000 Euro die freie Strecke bis zur Landesstraße L495, dem Luger Kreuz, saniert werden.

K76

Gearbeitet wird auch im Jahr 2021 an der Ortsdurchfahrt Reifenberg (K76), in die eine Million Euro investiert wird. In diesem Jahr soll nun von der abknickenden Vorfahrt in Richtung L466 weitergebaut werden, so Lutz. Die freie Strecke in Richtung K15 stehe ebenfalls auf dem Programm. Die 500.000 Euro teure Maßnahme soll ebenfalls noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.