Die Mängel beim Ausbau der Windhofstraße in Battweiler, vor allem bei den Gehwegen, sorgen weiterhin für Ärger. Und die Glasfaserversorgung auch.

Die Baumängel in der Windhofstraße seien immer noch nicht zufriedenstellend beseitigt, sagte Ortsbürgermeister Stefan Hlava am Dienstag im Gemeinderat. Als man die Baufirma einmal mehr dazu aufforderte, habe diese um Fristverlängerung bis Ende November gebeten. Verbands- und Ortsgemeinde hätten aber nur eine Frist bis zum 15. November zugestanden. Hlava sagte, er wolle dort keine Winterbaustelle mehr haben.

Unmut um Deutsche Glasfaser

Ärger gibt es auch mit der Deutschen Glasfaser: Das Unternehmen hatte bei einer Infoveranstaltung im Mai 2023 versprochen, ganz Battweiler ohne Kosten für die Gemeinde zu erschließen. Nun sei es vom Vertrag zurückgetreten. Daher hat sich der Ortsbürgermeister nun an den Landkreis Südwestpfalz gewandt, damit dieser sich der Sache annimmt. Aktuell werde beim Kreis geprüft, ob die Konkurrenzfirma UGG (Unsere Grüne Glasfaser), die in Nachbarorten tätig ist, diese Aufgabe auch in Battweiler übernehmen kann.

Im Rat nannte der frühere Ortsbürgermeister Werner Veith das Thema „Schnelles Internet“ ein „Drama für die Bewohner auf dem Land“. Weil in der Windhofstraße keine Leerrohre verlegt wurden, gehe es auch in der Blumenstraße nicht weiter. Nun drohe für lange Zeit Stillstand, da bis 2027 alle Gemeinden Vorrang hätten, die deutlich schlechter versorgt sind als Battweiler. In Battweiler habe die frühere Firma Inexio, die jetzt zur Deutschen Glasfaser gehört, eine Grundversorgung hergestellt. Inexio hat sich 2020 mit Deutsche Glasfaser zusammengeschlossen.