Am Donnerstag, 1. Dezember, veranstaltet das Forstamt Hinterweidenthal eine weiträumige Bewegungsjagd. Betroffen ist das Gebiet südlich der L496 von Leimen in Richtung Johanniskreuz ab dem Abzweig Hermersbergerhof, der Straße Richtung Hermersbergerhof und angrenzend an die B48 bis Hofstätten. Um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und der Jagdhunde zu gewährleisten, wird die zulässige Geschwindigkeit auf Tempo 30 reguliert. Die Polizeiinspektion Waldfischbach wird an diesem Tag die Geschwindigkeit kontrollieren. Die Waldwege werden gut sichtbar gesperrt. Das Forstamt bittet Waldbesucher darum, zu ihrer eigenen Sicherheit diese Sperrungen zu beachten.

Die Jagd diene der Regulierung angepasster Wildbestände und der Beschaffung von gesundem und nachhaltigem Wildbret, so das Forstamt, das auch Wildfleisch verkauft.