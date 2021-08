Käshofen macht im kommenden Jahr nicht beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ mit. Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig gegen die Teilnahme. Der Grund: Die Messlatte liegt einfach zu weit oben.

Die ganzen Jahre habe Käshofen beim Dorfwettbewerb immer ganz vorne mitgespielt, so Bürgermeister Egon Gilbert gestern Nachmittag gegenüber der RHEINPFALZ. Problem: Aufgrund der Corona-Pandemie haben sich viele Arbeiten im Dorf aufgeschoben, Käshofen könnte bei einer erneuten Teilnahme am Wettbewerb seiner in Vergangenheit gesteckten Messlatte nicht mehr treu werden.

Noch im RHEINPFALZ-Vorgespräch zur Sitzung hatte sich Gilbert für die Teilnahme ausgesprochen, durch die Ratssitzung am Mittwoch und die darin vorgetragenen Argumente habe er jedoch seine Meinung geändert, sagt der Bürgermeister.