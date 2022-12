Die Ortsgemeinde Bottenbach und ihre Dorfgemeinschaft laden für das kommende dritte Adventwochenende zur „Boddebacher Dorfweihnacht“ ein. Diese findet auf dem Dorfplatz und im Dorfgemeinschaftshaus statt.

Auftakt ist am Samstag, 10. Dezember, 18 Uhr, in der evangelischen Kirche mit dem Konzert des Shanty-Chors der Marinekameradschaft Teddy Suhren aus Zweibrücken unter Leitung von Christa Weber. Danach lockt ein „Adventsumtrunk mit Glühweinzauber“ auf dem Dorfplatz. Die offizielle Eröffnung erfolgt am Sonntag, 11. Dezember, 11 Uhr, unter Mitwirkung der Grundschule durch Ortsbürgermeister Klaus Weber. Im Dorfgemeinschaftshaus findet der Adventsmarkt mit Ausstellern aus dem Bereich Hobby und Handwerk statt. Auf dem Dorfplatz werden kulinarische Köstlichkeiten angeboten. Auch dieses Jahr können die Kinder wieder Runden auf dem nostalgischen Karussell drehen.

Helfer zum Auf- und Abbau sowie Helfer, die einen Dienst übernehmen wollen, sind willkommen und können sich bei Mathias Massar unter Telefon 0160 7606217 melden. Der Aufbau erfolgt am Samstag ab 9 Uhr. Das Aufräumen ist für Montag ab 10 Uhr terminiert. Anmeldungen für Kuchenspenden nehmen Beate Schnur unter Telefon 06339 516 oder Steffi Weber unter Telefon 06339 993344 entgegen.