Es war ein rauschendes Fest, das Familie Capraro am Wochenende in Dietrichingen mit ihren Gästen gefeiert hat. In Dietrichingen braucht man eigentlich keinen Grund zum Feiern, doch Capraros hatten einen, und zwar einen seltenen.

Denn die von der Familie geführte Dorfschänke neben dem Dorfgemeinschaftshaus, mittlerweile eine Pizzeria, besteht seit mindestens 100 Jahren als Dorfwirtschaft und Gasthaus. So alt ist zumindest der Vertrag mit der Parkbrauerei, den Mutter Elke und Sohn Vito Capraro in ihren Unterlagen gefunden haben.

„Vermutlich ist die Dorfschänke noch ein paar Jahre älter, aber darüber gibt es keine Unterlagen“, sagt Vito Capraro, der die Gastwirtschaft 2007 von seinen Eltern Elke Capraro, geborene Freyer und geborene Dietrichingerin, und Leonardo Capraro, der ursprünglich aus Sizilien stammt, übernommen hat. Leonardo Capraro ist vor drei Jahren gestorben, seitdem wirken Vito und seine Mutter in der Küche, unterstützt von einer Küchenhilfe und drei Teilzeit-Servicemitarbeiterinnen. Die 65-Jährige und der 42-Jährige lassen auch keinen Zweifel daran aufkommen, dass dies noch etliche Jahre so bleibt. Denn sie sind sehr zufrieden mit ihrem alten Familienbetrieb, den erst Vitos Uropa Wilhelm Freyer, dann dessen Sohn Jakob und schließlich – vor seinen Eltern – Uronkel Edgar Freyer als Dorfwirtschaft betrieben hat; „mehr halbherzig“, wie Elke Capraro jedoch sagt.

1981 wird aus der Dorfschänke eine Pizzeria

Es gab keine Heizung im Haus, außerdem war es nicht verputzt, an den Wänden fehlte die Farbe, erinnert sie sich. Das war so bis 1980. Alte Fotos zeugen noch heute von dem „rustikalen“ Gasthaus. 1981 schließlich nahmen Leonardo und Elke Capraro das Ruder, oder vielmehr den Zapfhahn und den Pizzaschieber, in die Hand. Das alte Haus in der Hauptstraße wurde umgebaut, aufgestockt, renoviert und zu einer Pizzeria gemacht. „Die geht bis heute gut. Trotz der eher abgelegenen Lage kommen viele unserer Stammgäste aus Trulben, Vinningen, Käshofen und auch aus Frankreich zu uns gefahren“, beschreibt Vito Capraro das Einzugsgebiet der Dorfschänke Dietrichingen. Der Ruf guten, preiswerten italienischen Essens und netter Besitzer und Mitarbeiter eilt dem mindestens 100 Jahre alten Gastbetrieb voraus. Und darauf sind die Capraros stolz.

So stolz, dass sie am Wochenende eine richtige Sause steigen ließen, mit kostenlosem Buffet für die Kundschaft. Eine Spendenkasse war zwar aufgestellt, aber den Inhalt soll die Ortsgemeinde bekommen, nicht die Familie. Die ist dankbar für die Unterstützung der Gäste, auch zu Coronazeiten. „Wir haben extrem treue Gäste. Die haben während Corona, als wir geschlossen hatten, Essen zum Liefern bestellt und auch Gutscheine gekauft. Das ist schon toll, so unterstützt zu werden“, freut sich Vito Capraro. Das Erfolgsrezept nennt seine Mutter Elke auch: „Wir sind pur, können uns nicht verstellen“. So ist es auch mit den Speisen, die die Dorfschänke anbietet. Pizza, Nudelgerichte, Steaks, Schnitzel und Salate machen den Großteil der Karte aus. Und die meisten Gäste wollen genau das und bloß keine „neimodische Ferz“. Denn wenn Vito mal neue Gerichte wie beispielsweise ein Braten auf die Karte genommen hat, wurde das einfach nie bestellt. Bloß keine Experimente, bitte alles so lassen wie es ist – das ist der Wunsch der meisten Gäste.

Lieferservice wurde eingestellt

„Meine Eltern sind sehr erfolgreich gestartet bis etwa Mitte der 1990er Jahre. Ab dann hat das Geschäft bis zur Jahrtausendwende nachgelassen. Doch seit einigen Jahren läuft es wieder rund mit jährlichem Umsatzwachstum“, freut sich Chef Vito, der auch schonmal von seiner Partnerin Maria und dem gemeinsamen Sohn Alex unterstützt wird. Catering, Essen zum Abholen, 60 Sitzplätze im Inneren und 40 weitere im erst vor wenigen Jahren neu gestalteten Biergarten sind die Zukunftsgaranten der Dietrichinger Dorfschänke – neben Sohn Alex. Der Lieferservice wurde mittlerweile aufgrund der relativ schlechten Lage, weiter Wege und nicht zuletzt wegen Personalmangels eingestellt. „Ich bin früher gefahren, aber seit mein Vater gestorben ist, kann ich nicht aus der Küche. Und jemanden dafür zu bezahlen, das rentiert sich nicht mehr, schon gar nicht bei diesen Benzinpreisen“, erklärt Vito Capraro.