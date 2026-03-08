Der Clauser Dorfplatz soll neu gestaltet werden. Dafür hat der Gemeinderat nun die Weichen gestellt.

Nach Prüfung und Wertung der Ausschreibungsunterlagen bei der Submission am 17. Februar war das Planungsbüro WSW und Partner GmbH aus Kaiserslautern der einzige Bieter mit einer Honorarforderung von rund 246.000 Euro. Es ging ein Raunen durch die Zuschauerreihen, als die Honorarhöhe genannt wurde.

Bürgermeister Jens Dresen erläuterte, dass im Etat für 2026 ein Betrag von 50.000 Euro sozusagen als Anschubfinanzierung eingestellt sei. Dresen erinnerte, dass die Gemeinde den Status der Schwerpunktgemeinde habe und im Programm der Dorferneuerung integriert sei. Im laufenden Jahr sollen sämtliche Unterlagen in Sachen Rathausumbau und -renovierung erstellt werden; im kommenden Jahr stehe die Neugestaltung des Dorfplatzes im Vordergrund der Planungen. Dabei erwähnte Dresen, dass die Gemeinde bis 2028 eine bevorzugte Förderung wegen der Anerkennung als Schwerpunktgemeinde erhalte und deshalb die Projekte vorangetrieben werden sollten. Es gehe hier bei den beiden Großmaßnahmen um eine geschätzte Gesamtsumme von 3,3 Millionen, so Dresen.

In mehreren Workshops seien die Vorstellungen hinsichtlich des Mehrgenerationenplatzes, in die der Dorfplatz umgewandelt werden solle, erarbeitet worden. „Wenn wir es jetzt nicht angehen, werden wir es nicht mehr machen,“ appellierte der Ratsvorsitzende. Er befand, der Gemeinderat hole die in den zurückliegenden Jahren versäumten Aufgaben nach. Es sei zwar dort Geld angespart worden, aber nichts damit passiert: „Das gesparte Geld soll nun verwendet werden,“ begründete Dresen.

Auch der zweite Beigeordnete Johannes Seibel (CDU) schloss sich Dresen an. Seibel betonte, dass die Honorarkosten nach Leistung abgerechnet werden und das Angebot von WSW sehr gut sei. Bei zwei Enthaltungen wurde der Antrag für Planung der Neugestaltung des Dorfplatzes an WSW und Partner in Kaiserslautern vergeben.