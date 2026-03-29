Krähenberg bündelt Fördergelder: Der Platz am Dorfgemeinschaftshaus soll zum Treffpunkt werden – auch das Gebäude soll modernisiert werden. So wird das Geld investiert.

Der größte Batzen von 9250 Euro soll aus dem Programm „Regional-Zukunft-Nachhaltig“ (RZN) in das geplante Großprojekt „Treffpunkt Dorfplatz“ fließen. „Mit Unterstützung der Bürger werden wir am Dorfgemeinschaftshaus bald was Neues kreieren“, kündigt Ortsbürgermeister Walter Arzt an.

Aus dem Zukunftsprogramm Rheinland-Pfalz erhält Krähenberg 17.045 Euro. Es hat zum Ziel, „Regionen in ihren spezifischen Stärken zu fördern und gleichzeitig die Herausforderungen vor Ort anzupacken“. Die Förderhöhe ist abhängig von der Einwohnerzahl. Da in Krähenberg nur rund 160 Bürger wohnen, ist die Zuwendung „ein Tropfen auf den heißen Stein, aber besser als nichts“, sagt Ortsbürgermeister Walter Arzt.

Für den Platz ist alles denkbar

In erster Linie soll mit dem Zuschuss das Dorfgemeinschaftshaus samt Umgebung umgestaltet werden. Nach dem barrierefreien Zugang mittels Treppenlift auf der Vorderseite soll das Untergeschoss nun auch einen barrierefreien Zugang erhalten. Dem Rat schwebt vor, dass der Platz um das DGH zum zentralen Treffpunkt wird, beispielsweise zum Feierabendplausch oder für Kinderwagenfahrer. Stehtische, Sonnenschirme, bequeme Sitzgelegenheiten – alles sei möglich.

Weitere Investitionen aus dem Zukunftsprogramm in Höhe von 4700 Euro sollen in das Innere des Gebäudes fließen. Ein Lampenaustausch zu LED-Technik sowie der Austausch alter Küchengeräte ist vorgesehen. „Die Stromfresser müssen endlich weg“, meint der Ortsbürgermeister. Kurzfristig sei man auf das Programm LAG Pfälzerwald plus aufgesprungen, berichtet Arzt. Mit diesem sollen ehrenamtliche Bürgerprojekte gefördert werden. Über Lea Straßer von der Verbandsgemeindeverwaltung habe man einen Antrag für Ergänzungen im Jugendraum des DGH gestellt. Für die Erweiterung der Küchenzeile und weitere Stühle könnte man bis 70 Prozent Zuschuss erhalten, netto sind das 5120 Euro.

Sparen durch Eigenleistung

An Eigenmittel sind – wie im Doppelhaushalt 2026/27 ausgewiesen – rund 40.000 Euro für die Investitionen beizusteuern. So weit möglich, wolle man die Summe durch Eigenleistungen herunterfahren, erklärte Arzt. Die Ratsmitglieder stimmten dem Haushaltsplan zu. Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt der Gemeinde ist für beide Jahre ausgeglichen. Die freie Finanzspitze, ein Indikator für die Leistungsfähigkeit einer Kommune, beträgt dieses Jahr 66.000 Euro, 2027 etwas mehr als 23.000 Euro.

Der Haushalt umfasst unter anderem auch Aufwendungen für die barrierefreie Bushaltestelle in Höhe von 70.000 Euro, die mit knapp 60.000 Euro bezuschusst wird, und für Straßenlampen 5200 Euro. Aufgenommen wurden 5000 Euro für ein Klettergerüst und eine Wippe für den Spielplatz. Ratsmitglied Frank Saalfrank hat in der Vergangenheit öfters Spielgeräte auf anderen Plätzen abgebaut und diese nach Krähenberg gebracht.