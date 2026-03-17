Die evangelischen Kirchen in Großsteinhausen und Maßweiler werden stillgelegt. Das hat Auswirkungen auf Gesellschaft und Dorfbild, sagen die Ortsbürgermeister.

Die evangelischen Kirchen in Großsteinhausen und Maßweiler werden stillgelegt. Das wurde auf der Bezirkssynode des Kirchenbezirks Zweibrücken Ende Februar bekannt. Beide Kirchen – außerdem die in Bliesdalheim – sind bei einem Ampelsystem in die rote Kategorie eingestuft worden. Das bedeutet: Für die Gebäude gibt es keine landeskirchlichen Fördergelder mehr, es müssen vonseiten der Kirchengemeinden keine Rücklagen mehr gebildet werden. Die Verkehrssicherungspflicht bestehe jedoch weiterhin.

Schmitt: Feuerwehr in der Kirche ist unrealistisch

„Ich weiß, dass es dazu Gespräche gegeben hat“, sagt Großsteinhausens Ortsbürgermeister Volker Schmitt. Ein Aus der protestantischen Kirche im Dorf sei für ihn ein herber Schlag. Gut zwei Drittel der Großsteinhauser seien protestantisch geprägt. „Wenn die Kirche diesen Weg geht, werden viele Mitglieder im Dorf verloren gehen“, warnt Schmitt. Ein Stück weit könne er den Schritt aus finanzieller Sicht nachvollziehen. „Aber die Kirche hat genug Geld, sie müsste nur vernünftig damit umgehen“, sagt der Ortsbürgermeister.

Bis zum Jahreswechsel habe wöchentlich ein Gottesdienst in der Dorfkirche stattgefunden, seit Januar nur noch dreimal im Monat, sagt Schmitt. „Zu den normalen Gottesdiensten kommen immer weniger Leute“, weiß er. Neben den Folgen für das Dorfleben macht er sich Gedanken darüber, was aus dem Gebäude wird. Dass das Gebäude verkauft wird, kann er sich nur schwer vorstellen. „Wer kauft denn eine Kirche und kann sie noch unterhalten? Das ist ja kein Wohnhaus.“ Zudem befürchtet der Großsteinhauser Ortschef, dass die Katholiken auf kurz oder lang denselben Schritt gehen könnten. „Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, was die da machen.“

Verena Krüger, protestantische Pfarrerin in Großsteinhausen, äußerte kürzlich die Idee, dass die Feuerwehr in das Gotteshaus einziehen könnte. Laut Schmitt geht das nicht. „Aber wir sind in Gesprächen mit Frau Krüger, was wir machen könnten“, sagt der Ortsbürgermeister. Eine Feuerwehr in der Kirche sei nicht nur unrealistisch, sondern langfristig gesehen auch zu teuer. Das Gotteshaus stammt aus dem 19. Jahrhundert. Schmitt: „Vor zwei Jahren ist die Heizung kaputtgegangen und wurde seitdem nicht ausgetauscht.“ Eines stellt der Ortsbürgermeister jedoch klar: „Die Frau Krüger geben wir nicht mehr her.“

Kirche Maßweiler trägt den ältesten Turm im Dorf

In Maßweiler gibt es mehr Katholiken als Protestanten. Dennoch hat die evangelische Kirche einen großen Stellenwert im Dorf, sagt Ortsbürgermeister Herbert Semmet. Der Kirchturm ist der älteste Turm in ganz Maßweiler. Jeden Tag läutet dort um 18 Uhr die Glocke. Zudem blickt das Gebäude auf eine lange Geschichte zurück.

Vor 127 Jahren wurde die katholische Kirche St. Antonius eingeweiht. Davor wurde die evangelische Kirche als sogenannte Simultankirche genutzt – also sowohl von Katholiken als auch von Protestanten. Kurz vor dem Bau der katholischen Kirche waren die konfessionellen Verhältnisse in Maßweiler eindeutig: Mehr als drei Viertel der Dorfbewohner waren katholischen Glaubens, die Minderheit protestantisch. Für die katholische Mehrheit sollte eine eigene Kirche entstehen. Als die Katholiken ihren Auszug aus der nun rein protestantischen Kirche notariell besiegelten, zahlten sie eine finanzielle Entschädigung von 720 Mark. Ihre Glocke jedoch nahmen sie mit und bauten sie in ihr neues Gotteshaus ein.

Dass die Feuerwehr in die evangelische Kirche in Großsteinhausen einzieht, ist laut dem Ortsbürgermeister unrealistisch. Archivfoto: Mario Moschel

„Wenn wir unser Brauchtum pflegen würden, dann wäre das nicht so“, gibt Maßweilers Ortsbürgermeister zu bedenken. Er ist selbst Protestant; zum Gottesdienst kämen im Schnitt nur noch etwa zehn Personen. „Ich bin 69 Jahre alt. Wenn ich in der Kirche sitze, bin ich der Jüngste“, sagt Semmet. Gemeinsam mit dem Gemeinderat will er nun überlegen, was mit der protestantischen Kirche geschehen könnte. Das Nebengebäude sei bereits verkauft – Semmet denkt darüber nach, ob dem neuen Eigentümer ein Teil des Außengeländes als Gartenfläche zum Kauf angeboten werden könnte.