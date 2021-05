Das Dorfgemeinschaftshaus ist in die Jahre gekommen. Nun soll es umfangreich und barrierefrei saniert werden. Diese Entscheidung traf der Rat am Dienstag – in einer Sitzung, die fast geplatzt wäre.

Die Anzahl der anwesenden Ratsmitglieder reichte am Dienstagabend gerade so zur Entschlussfähigkeit. Fast wäre die Sitzung dann doch geplatzt, als bei zwei Anwesenden – einschließlich Bürgermeister – der Alarm der Feuerwehr einging. Doch die Entscheidung über das Dorfgemeinschaftshaus konnte letztlich fallen.

Feuchte Wände, Löcher im Dach, fehlende Isolierung sind nur einige Stellen, an denen der Renovierungsbedarf besonders deutlich wird. 40.000 Euro waren im Haushalt eingestellt, um die notwendigsten Reparaturen vorzunehmen, damit das Haus erhalten bleibt. „Das würde aber bei weitem nicht reichen“, informierte Ortsbürgermeister Daniel Frey den Rat und plädierte dafür, das Haus von Grund auf zu sanieren – „sonst stecken wir jedes Jahr einige tausend Euro hinein und am Ende ist damit niemandem gedient“. Die Verwaltung werde mögliche Fördermittel prüfen, beispielsweise aus der Dorferneuerung, sagte Frey.

Kostenschätzung soll erstellt werden

In einem ersten Schritt soll eine Ortsbesichtigung erfolgen und ein Architekturbüro eine Schätzung des Kostenrahmens vornehmen. „Wenn wir diese Zahlen vorliegen haben und wissen, mit welchen Zuschüssen wir rechnen können, kommt die Sache wieder in den Rat“, informierte Frey über die Vorgehensweise und sagte zu, dass es keine Entscheidung über den Gemeinderat hinweg geben werde.

Auch das gegenüberliegende Gemeindehaus an der Hauptstraße ist sanierungsbedürftig. „Wir werden darüber sprechen müssen, was wir damit machen und welche Lösungen gefunden werden können, denn letztlich wird alles eine Frage des Geldes sein“ ,so der Bürgermeister.

Ausschüsse sollen wieder belebt werden

Neben dem Rechnungsprüfungsausschuss, der bisher als einziger besetzt war, wurden vier weitere Ausschüsse des Gemeinderates besetzt. Der Bürgermeister möchte die Ausschüsse wieder beleben, um möglichst viele Personen in die Gemeindearbeit mit einzubinden. Besetzt wurden die Ausschüsse für Dorfentwicklung, Bauangelegenheiten, Kinder-Jugend-Senioren, sowie für Kultur, Tourismus, Sport und Gemeindepartnerschaft.

Frey informierte den Rat über den Sachstand bei der Dorfchronik „wir rechnen mit einer Fertigstellung in der zweiten Jahreshälfte“. Der Rat entschied über Titel, Umschlag- und Farbgestaltung. Der Rat nahm folgende Spenden für die Dorfchronik an: Ingenieurbüro Dilger 800 Euro, Pfalzgas 500 Euro, ein Privatmann aus Speyer 710 Euro. Ein weiterer Privatmann aus Erlenbach spendete 200 Euro für die Kindertagesstätte.