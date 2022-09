Die Sanierungsarbeiten am Dorfgemeinschaftshaus in Kleinsteinhausen gehen nur schleppend voran. Für Probleme sorgen die Eingangstreppe und das Dach des Gebäudes aus dem 19. Jahrhundert. Die Zuschüsse vom Land stocken, weshalb die Ortsgemeinde nun noch einmal nachhaken muss.

Die Ortsgemeinde hat die bisherigen Kosten und die Eigenleistungen zusammengetragen und mit Hilfe von Dieter Knecht, dem Kämmerer der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, eine Aufstellung gemacht und an die Genehmigungsbehörde ADD geschickt. Das wurde in der Sitzung des Ortsgemeinderates am Mittwoch bekannt. Auch der zuständige Planer Hans-Jürgen Wolf sei in die Aufstellung miteingebunden, er konnte aber an der Sitzung am Mittwoch nicht teilnehmen, hieß es vonseiten der Ortsspitze.

Im Raum stehen eine Förderung von 65 Prozent der Kosten, allerdings muss dazu erst einmal klar sein, welche Kosten vom Land bezuschusst werden und was an der Ortsgemeinde hängen bleibt. Wie mehrfach berichtet, ist das über 170 Jahre alte Dorfgemeinschaftshaus in der Friedhofstraße seit Frühjahr 2020 eine Baustelle. Für die Sanierung stand ursprünglich eine Summe von einer knappen, halben Million Euro im Raum. Allerdings stellte sich kurz nach Baubeginn heraus, dass das Dach in einem schlechteren Zustand als angenommen war.

Treppe derzeit nicht zu erkennen

Der Ortsgemeinderat vergab am Mittwoch auch einen Auftrag für die Eingangstreppe. Für knapp 20.000 Euro soll diese wieder aufgebaut werden. Derzeit ist die Treppe nur schwer als solche zu erkennen. Allerdings können die Arbeiten erst beginnen, wenn Post von der ADD bei der Ortsgemeinde eingegangen ist und die Förderung für die Arbeiten genehmigt wurde.