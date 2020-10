Der Vinninger Dorfgarten am Ortseingang aus Obersimten kommend nimmt Gestalt an. „Ich finde das Projekt schön“, sagte Ortsbürgermeister Felix Kupper bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag, bei der Hermann Braun die Fortschritte auf dem Gelände erläuterte.

Braun ist Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins, der das Grundstück Anfang 2020 gepachtet hat. Der Garten ist als Treffpunkt für Bürger gedacht, die sich für Natur und Gärten interessieren. Bürgermeister Kupper hat das Projekt in der Anfangsphase unterstützt, in dem er Baumaschinen für die Arbeiten sowie Bruchsteine und Mutterboden zur Verfügung gestellt hat.

Bisher wurden auf der Fläche ein Komposthaufen, eine Kräuterschnecke, eine Steinpyramide und ein Staudenbeet angelegt. Auch das Dachgebälk des Hühnerschuppens sei erneuert worden, berichtete Braun. „Es geht mit kleinen Schritten voran“, fasste der Vereinsvorsitzende die Arbeiten zusammen.