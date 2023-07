Vier Plastikschüsseln, natürlich grün, ein Frosch in entspannter Pose auf dem Tisch und ein grüner Kollege mit Krone auf einem Ball sitzend. Unverkennbar: der Froschkönig. Der wird an diesem Abend beim Dorffest gesucht:

Höhfröschen sucht den Froschkönig. Hierzu wurden im Dorf, das den Frosch im Namen und Ortswappen trägt, die ersten Frosch-Quak-Meisterschaften ausgetragen. „Freiwillige vor“, fordert Heini Klein, der eine grüne Mütze mit kleinen Froschohren trägt und den Wettbewerb moderiert. Ein paar Hände gehen nach oben. Getreu dem Motto „Sei kein Frosch“ kneifen sie nicht und stellen sich dem Wettbewerb um Krone.

Frösche in freier Wildbahn sind Einzelgänger. Nicht so beim Dorffest in Höhfröschen. Da kämpfen vornehmlich Zweier- und Dreierteams um die Froschkönig-Krone. „Los geht’s“, sagt Klein, nachdem die fünfköpfige Jury am Kampfgerichttisch sitzt, um die Froschqualitäten der Bewerber zu bewerten. Disziplin eins: Futter fangen. Mit schneller langer Zunge fängt ein Frosch alles, was sich bewegt und kleiner ist als er. Für die Froschkönig-Anwärter heißt das: Schaumküsse mittels Löffel und Hebelwirkung zum Fliegen bringen und den fliegenden Schaumkuss mit dem Mund fangen.

Frösche müssen schwimmen können

Marvin beginnt. Den weißen Schaumkuss auf den Löffel, den Löffel über die Zewa-Rolle gelegt und dann hinten tippen, damit die süße Froschnahrung Richtung Höhfröschener Abendhimmel fliegt. Getippt, kurz geflogen, unsanft gelandet. Meist auf dem Boden. Im Publikum steigt die Stimmung angesichts der vergeblichen Schaumkuss-Fangversuche. Auch wenn es das Mini-Format ist, um sie in Frosch-Manier zu fangen, lässt sich immer noch feststellen: „Mann, sind die dick, Mann“. Zunge zu kurz, Mund zu klein und die Schaumküsse fliegen zu tief. Da hilft auch der trickreiche Versuch von Heinrich nicht, der den Schaumkuss fast in Zeitlupe zum Fliegen bringt.

„Ein Frosch muss schwimmen können“, lüftet Klein das Geheimnis der vier grünen, mit Wasser gefüllten Schüsseln. Abtauchen heißt es. Florian, normalerweise mit dem Sirenen-Fuchs unterwegs, hat einen kleinen grünen Stofffrosch als Glücksbringer dabei. „Schön“, freut sich Klein, der sich den ein oder anderen Teilnehmer durchaus im Froschkostüm hätte vorstellen können. Stoppuhr gestellt, Luft angehalten, abgetaucht. Welcher Möchtegern-Frosch kann am längsten unter Wasser bleiben. „Die halten es lange aus“, lobt Klein. Der erste kommt nach oben, holt tief Luft. Der zweite taucht auf, prustet. Wenn er hätte in Bier baden dürfen, wäre er länger unten geblieben, da ist sich ein Teilnehmer sicher. Drei sind aufgetaucht. Und der Vierte? „Lebt nicht mehr“, wird aus dem Publikum gerufen. Klar lebt er noch. Es blubbert. Fast eine Minute bleibt der Froschmannanwärter unter Wasser. Jubel. Aber seine Top-Zeit wird im zweiten Durchgang übertroffen. 1:06 Minuten bleibt Froschmann Joshua unten.

Quak-quak als Königsdisziplin

Um Froschkönig zu werden, fehlt noch was. Die Antwort auf die Frage, was in der Schüssel ist. Rein mit der Zunge in die Schüssel und probiert. „Joghurt“, „Skyr“, „kenn ich, komm bloß nicht drauf“, rufen die Teilnehmer. Eine weiß genau, was sie da probiert: „Quark“, ruft Frederike. „Genau, was soll es beim Frosch auch sonst sein. Kann nur Quaaaaak sein“, lobt Klein und leitet zur Königsdisziplin über: quaken. Machen in freier Wildbahn in der Regel nur männliche Frösche, die auf der Suche nach einer Froschfrau sind.

Nun also sommerliches Froschkonzert in Höhfröschen. Erst mal vom Band. Damit jeder weiß, dass sich Frösche auch wie knatternde Motorräder anhören können. Bei der Froschkönigsuche kommen neue schräge Froschtöne dazu. Einfach nur quaken, kann jeder. Mit einem Schluck Wasser im Mund quaken, muss man erst mal hinkriegen. „Qua, gurgel, gurgel, qua“. Die Fans lachen, die Protagonisten auch und spucken deshalb schon mal Wasser. „Na ein bisschen nach Frosch hat es sich schon angehört“, kommentiert der getroffene Heini Klein mit zumindest trockenem Humor. Rolf, der schon in Bier auf Tauchstation gehen wollte, nimmt einen Schluck Bier. „Gurgel, gurgel, quaack“. Hört sich schon besser an. „Gilt nicht, das war Bier-Doping“, wird lachend gerufen. Rolf bleibt natürlich in der Wertung. Bazi und Fraind, zwei Freunde im Wettbewerb, quaken erfolgreich im Duett.

Publikum fordert zweite Auflage

Und dann heißt es warten. Auf das Jury-Urteil. Im Publikum wird gerätselt. Wer hat im Frosch-Duell die Nase vorn? Frederik, der mit Nachnamen Rank heißt, aus Pirmasens zu Gast ist, und sein Freund Lars, der Igel heißt, und in Höhfröschen wohnt, beweisen in der Jurypause, dass sie bei einem Tanzwettbewerb gute Siegeschancen hätten. Dancing-Style: zehn Punkte. Und im Frosch-Wettbewerb?

Die Jury verkündet: Platz drei geht an das Frosch-Duo Heinrich und Frederike. Jubel bei den Fans. Der brandet auch bei den Fans von Bazi und Fraind auf, als verkündet wird, dass sie Zweitplatzierte sind. Und dann steht es fest: Bis nächstes Jahr – das Publikum hat auf die Frage Kleins nach einer Wiederholung des Wettbewerbs klar mit ja gestimmt – tragen Lars und Frederik verdient den Titel als erste Froschkönige von Höhfröschen. Zum Abschluss wird noch mal gequakt und Jury-Mitglied Gerhard konstatiert: „Wir haben die richtige Wahl getroffen“.