Ganz schön was los war am Samstag beim Bechhofer Dorffest. Am Nachmittag spielten die Gebrüder Klahm bei Kaffee und Kuchen, während die Feuerwehr ihren Fuhrpark ausstellte und Kinderspiele anbot. Am Abend wurde auf dem Dorfplatz Vollgas gegeben, zur Musik der B-Town Boogie Boys. Das im Vorjahr gegründete Duo hatte sich bereits auf diversen Festen bewährt; nun haben Fabian Kittel und Marian Mohr daraus eine echte Band mit fünf Musikern kreiert. Kein Wunder, dass der Platz vor dem Dorfmittelpunkt rappelvoll und mit fröhlichen Menschen übersät war.