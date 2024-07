Das Käshofer Dorffest ist und bleibt ein Renner: Nicht nur am umsatzstarken Samstag – am Abend trat die Rockgruppe Roastbeat auf – lohnt sich ein Besuch. Längst mehr als ein Geheimtipp ist auch das Mittagessen am Sonntag: Dieses ist reichhaltig und bietet Abwechslung, auf der Speisekarte stand ein leckerer Spanferkelrollbraten. Dazu spielten die Hornblowers Jazziges und Sommerlich-Leichtes, das aber mit großem musikalischen Können. Mit etwas Glück wurden die Gäste auch Zeuge, wie der Käshofer Kinderarzt und Grünen-Politiker Fred Konrad hin und wieder ein Lied zum Besten gab.