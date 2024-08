In traditionell familiärer Atmosphäre verlief am Wochenende das Dorffest in Riedelberg, zu dem die örtlichen Vereine auf die Festmeile zwischen Dorfgemeinschaftshaus und Kindergarten eingeladen hatten. Riedelbergs neuer Ortsbürgermeister Gereon Lethen, der am Bierstand alle Hände voll zu tun hatte, sprach am Samstagabend von etwa 500 Besuchern. Auf der Bühne heizten die Jungs der Party-Band Wittersheim-Allstars mit Frontmann Manuel Stumpf ihrem Publikum mit Songs von A wie AC/DC bis Z wie ZZ Top mächtig ein.

Ebenfalls eingeheizt – allerdings in diesem Fall am Backofen – wurde den beiden Helfern Markus Mangold und Markus Risch, Flammkuchen verkauften. Bei den Anglern, die allesamt im einheitlichen grünen Arbeitsoutfit antraten, gingen besonders gut Flammlachs, Matjes- und Lachsweck über die Ladentheke. Am Sonntag begann das Fest mit einem Frühschoppen und einem ökumenischen Gottesdienst in Begleitung des Kirchenchors und des Musikvereins Schwarze Husaren. Nachmittags sorgten die Landfrauen für Kaffee und Kuchen und die Liveband Schmidt'z Katz für einen „musikalischen Gemischtwarenladen“.