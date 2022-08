„Feiern, das können wir einfach“, hatte sich Riedelbergs Bürgermeister Christian Schwarz schon lange auf das Dorffest in seiner Gemeinde gefreut. Zahlreiche Vereine haben sich an dem Fest am Samstag und Sonntag beteiligt. Die Feuerwehr verkaufte Flammkuchen, der Angelsportverein Fischgerichte. Und auch die Tischtennis-Spieler des TTC, die Dorfgemeinschaft, der Kindergarten-Förderverein und die Dorfjugend machten mit Ständen mit. Nach dem Fassanstich am Samstagabend spielte der Pirmasenser Musiker BB Kusch.

Am Sonntag standen dann jede Menge Kinderaktivitäten auf dem Programm, sogar eine Hüpfburg wurde aufgestellt. „Und das wird alles initiiert von den jungen Eltern im Dorf“, ist Christian Schwarz voll des Lobes.