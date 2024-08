Das Hilster Dorffest gibt es bereits seit über 30 Jahren. Warum am Wochenende „erst“ die 30. Auflage gefeiert wird, hat verschiedene Gründe.

In der kleinen Grenzgemeinde Hilst gab es bis zum Jahr 2017 eine fast drei Jahrzehnte währende Dorffesttradition. Unter der damaligen Ortsbürgermeisterin Carina Lang wurde dort am 12. August das 28. Dorffest gefeiert. Doch dann kam es zu einem Wechsel in der Gemeindeführung, einem Mangel an Helfern, dem zwischenzeitlichen Rücktritt von Ortsbürgermeister Michael Ehrgott und der Neuwahl von Philipp Andreas als Ortschef sowie der langen Coronazeit.

So dauerte es bis zum 12. August 2023, wo auf den Tag genau fünf Jahre später das 29. Dorffest gefeiert wurde – mit der Neuerung, dass für die Fortsetzung der Dorffesttradition nicht mehr die Ortsgemeinde und verschiedene örtliche Vereine Veranstalter waren, sondern erstmals der im März 2023 neu gegründete Förderverein „Dorfgemeinschaft Hilst 2023 e.V.“ unter seinem Gründungsvorsitzenden Philipp Andreas.

Fassanstich am Samstag

In Personalunion als Hilster Ortsbürgermeister lädt Andreas zum Besuch des kleinen Jubiläumsfestes ein. Das 30. Dorffest wird am kommenden Samstag, 10. August, auf dem Dorf- und Festplatz, im Dorfgemeinschaftshaus und in der Alten Scheune gefeiert. Festbeginn ist um 14.30 Uhr mit einer Kaffeerunde, wozu im Dorfgemeinschaftshaus ein reichhaltiges Kuchenbuffet angeboten wird. Mitbürger werden um Kuchenspenden gebeten.

Die musikalische Unterhaltung beginnt um 17 Uhr auf dem Dorfplatz mit dem Musikverein Trulben unter Leitung von Björn Weinmann. Nach dem ersten Musikblock wird die offizielle Eröffnung mit dem obligatorischen Fassanstich erfolgen. Neben dem original Hilster Wellfleisch wird der „Hilster Riesenschaschlikspieß“ der kulinarische Renner sein. Abgelöst werden die Trulber Blasmusikanten durch Patrick „Paddi“ Neumann aus Pirmasens. Das Motto des jungen Musikers heißt „Pop, Rock & Palz“. Gegen 21 Uhr öffnet die Bar in der Alten Scheune. Der Aufbau für das Dorffest beginnt am Mittwoch, 7. August, um 18 Uhr. Über die Hilfe und die Unterstützung an diesem Abend bis hin zum Abbau bedankt sich im Vorfeld bereits die Vorstandschaft des Fördervereins Dorfgemeinschaft.