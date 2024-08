HELTERSBERG. Wer noch einmal das beliebte Heltersberger Dorffest als Fest im Lindenpark in gewohnter Größe erleben möchte, der muss am Wochenende nach Heltersberg. Die Gemeinde und die Vereine laden zum 37. Mal zum Dorffest in den Park ein.

Dass zum letzten Mal im Lindenpark in dieser Größenordnung gefeiert werden kann, hat mit dem Ausbau der Heltersberger Ortsdurchfahrt, der Hauptstraße, zu tun. Die Bauarbeiten rücken nämlich Richtung Lindenpark vor, wenn in den kommenden Wochen der erste Bauabschnitt beendet wird. Bedingt durch den Straßenausbau wird der Park verkleinert, Brunnen und Glocke rücken unter anderem nach hinten. Zu erreichen ist Heltersberg momentan über die Bundesstraße 270 und Geiselberg.

Ortsbürgermeister Ralf Mohrhardt wird am Samstag um 19 Uhr offiziell den Fassanstich vornehmen und damit das Fest eröffnen. Geöffnet ist der Festplatz unter den Linden bereits ab 18 Uhr. Die Majoretten- und Showtanzgruppe aus Heltersberg begleitet die Eröffnung tänzerisch. Anschließend steht die Band „Curtain Call“ auf der Bühne. Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Lindenpark. Ab 17 Uhr unterhält Alleinunterhalter Lothar im Zelt die Besucher mit seiner Musik. Während der zwei Festtage hat auch das benachbarte Heimatmuseum geöffnet, das Einblicke in die Heltersberger Ortsgeschichte ermöglicht.