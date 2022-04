Nach zwei Jahren Corona-Pause wird in Höheinöd wieder Dorffest gefeiert. Das Kerscheschnitzlerfest, das rund um das Haus des Bürgers gefeiert wird, findet 2022 wieder statt. Allerdings zu einem neuen Termin: Gefeiert wird nicht im Juni, wie es Tradition ist, sondern am 11./12. September.

Auf den Termin haben sich die Mitglieder im Höheinöder Verkehrsausschuss, dem neben der Gemeinde auch die Vereine angehören, geeinigt. Die Terminverschiebung ist keine Folge von Corona, sondern hat mit der Nachbargemeinde Heltersberg zu tun. Die feiert in diesem Jahr ihr 750-jähriges Bestehen. Und zwar am dritten Wochenende im Juni, dem traditionellen Kerschneschnitzlerfesttermin.

Den Kersche, also den Kirschen, die im Juni in der Natur ihren großen Auftritt haben, verdankt das Höheinöder Dorffest seinen Namen. „Aus Rücksicht auf die Feierlichkeiten zum 750. Jubiläum der Ortsgemeinde Heltersberg findet das Fest rund um das Haus des Bürgers aber nicht am dritten Wochenende im Juni statt“, teilt der Verkehrsausschussvorsitzende Mike Mangold mit. Der Termin ändert sich, aber der Name bleibt. Die Landfrauen, der SSV sowie der TV Höheinöd die Oldtimertraktor- und Landmaschinenfreunde, der Förderverein Herzkersch und der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr werden das Dorffest gestalten.