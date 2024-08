Über das Wetter durften sich die Martinshöher am Samstagabend zum Auftakt ihres Dorffestes nun wahrlich nicht beschweren. Entsprechend groß war der Andrang. Tags darauf gab es aber einen Wermutstropfen.

Bei idealen äußeren Bedingungen spielten am Samstagabend die Hüttenrocker auf. „Der Platz war gut gefüllt, das Wetter hat sein Übriges getan“, zeigte sich der neue Ortsbürgermeister Peter Palm mit dem Verlauf des ersten Festtages mehr als zufrieden. Am Sonntag folgte dann aber eine weniger erfreuliche Nachricht: Das Kinderkonzert – die Reise in das Gute-Freunde-Land – wurde kurzfristig abgesagt, weil Sänger Jupp Simon erkrankt war.

Dennoch kamen die kleinen Gäste auf ihre Kosten: Als Ersatz wurde spontan ein Kinderzauberer verpflichtet. Am Abend wurden die Gewinner der Tombola ermittelt, ferner überreichte die Wählergruppe Haack eine Spende in Höhe von 500 Euro an die Kindertagesstätte. Matthias Kohlmayer, der das Martinshöher Denkmal in Eigenregie auf Vordermann gebracht hatte, erhielt als Dank für sein Engagement ein Geschenk.