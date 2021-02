Lemberg und Clausen sind neue Schwerpunktgemeinden. Acht Jahre lang werden die beiden südwestpfälzischen Orte gefördert, um Dorfleben, Gemeinschaft und Bausubstanz zu entwickeln. Zum Programm gehört eine Dorfmoderation.

Innenminister Roger Lewentz hat Clausen und Lemberg zusammen mit 23 anderen Gemeinden in Rheinland-Pfalz ins Dorferneuerungsprogramm aufgenommen. In diesem Jahr gelten 156 Dörfer als Schwerpunktgemeinden, die mit 23,5 Millionen Euro gefördert werden, teilte das Innenministerium mit. Die Gemeinden werden durch eine Dorfmoderation geführt, bei dem ein Entwicklungskonzept erstellt wird. Private und öffentliche Bauherrn bekommen eine Bauberatung. Vor allem die Ortskerne sollen gestärkt und belebt werden. Mit der Anerkennung verpflichten sich die Gemeinden, sich der Dorferneuerung anzunehmen, so das Innenministerium.

Eine Million Euro aus dem Fonds sind für klimafreundliche Maßnahmen vorgesehen. Geld aus diesem Topf können alle Kommunen beantragen, auch wenn sie nicht als Schwerpunktgemeinden gelten.