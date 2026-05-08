Auch im laufenden Jahr erhält Bottenbach ein Dorfbudget in Höhe von 1500 Euro. Ortsbürgermeister Klaus Weber hat bereits konkrete Vorstellungen zur Verwendung der Mittel.

Das Dorfbudget wurde im vergangenen Jahr eingeführt. Gemeinden mit weniger als 1000 Einwohnern erhalten jährlich 1500 Euro zur Förderung der Dorfgemeinschaft. Für 2026 plant Weber, 500 Euro für die Verpflegung der ehrenamtlichen Helfer beim Wiederaufbau der Heinrich-Hütte bereitzustellen. Weitere 500 Euro sind für den Seniorenausflug vorgesehen, 300 Euro für einen Seniorennachmittag. Die verbleibenden 200 Euro sollen an den Boba-Treff gehen. Der Gemeinderat segnete die Aufteilung einstimmig ab.