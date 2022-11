Auch Dellfeld gibt die Trägerschaft seines Kindergartens an die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land ab. Das Dorf im Schwarzbachtal ist damit ab 1. Januar 2023 Teil des Kita-Verbundes.

Grund für den zum 1. Januar 2023 in Kraft tretenden Kita-Verbund in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land ist vor allem das neue rheinland-pfälzische Kindergartengesetz. Es schreibt unter anderem einen exakt berechneten Personalschlüssel vor, zudem wird der Träger – bislang ist das die Gemeinde, vertreten durch den Bürgermeister – stärker in die Verantwortung genommen.

Die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land plant, für den neuen Personalschlüssel Springerkräfte einzustellen, die bei Bedarf die Beschäftigten in den jeweiligen Einrichtungen vor Ort personell unterstützen. Also etwa dann, wenn Erzieherinnen wegen Krankheit oder Schwangerschaft ausfallen.

Wie Bürgermeisterin Doris Schindler erläutert, gab es in der Ratssitzung am Dienstagabend keine Diskussion mehr darüber, dass Dellfeld die Kita-Trägerschaft abtritt.