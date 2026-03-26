Ein Pirmasenser hat vor geraumer Zeit 26 Grundstücke im Bottenbacher Lambachtal geerbt. Die Gemeinde erhält diese nun wieder – als Geschenk.

Ein Pirmasenser hat vor vielen Jahren Grundstücke geerbt, die vor Jahrzehnten einem ehemaligen Ortsbürgermeister gehörten: 26 Grundstücke, alle im Lambachtal – dort, wo heute der Naturerlebnispfad verläuft. Besagter Erbe habe nun vom neuen Naturerlebnispfad erfahren, und war laut Bottenbachs Ortsbürgermeister Klaus Weber von dem Projekt begeistert. Nun schenkt er die Grundstücke der Gemeinde Bottenbach; für Weber kein alltägliches Geschenk. Entsprechend dankbar zeigte er sich darüber in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Zusammengerechnet haben die 26 Grundstücke eine Fläche von 6830 Quadratmetern. Der Bodenwert beträgt 30 Cent pro Quadratmeter, macht also einen Gesamtwert von knapp 2000 Euro. Die Gemeinde müsse lediglich die Notarkosten bezahlen, sagt Weber. Diese seien mit rund 250 Euro jedoch gering angesetzt. Grunderwerb- und Schenkungssteuer fielen nicht an. Der Rat nahm das Grundstück-Geschenk einstimmig an.