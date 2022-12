Rund 25 Teilnehmer kamen am Sonntagabend bei Regen zum dritten Fenster des Dorf-Adventskalenders in Althornbach, den der Kulturförderverein organisiert hat.

Vor dem Haus der Familie Klein in der Siedlungsstraße 6 lauschten die Besucher den Gedanken von Ute Klein, die von der Vorfreude erzählte, die mittlerweile kaum noch existiere. Sie erinnerte daran, wie man früher eine Langspielplatte im Laden gekauft hat und diese erst nach Hause bringen musste, um sie auf dem heimischen Plattenspieler anzuhören. Oder dass man die Urlaubsfotos erst entwickeln lassen musste. In beiden Fällen entstand Vorfreude, heute aber würden Online-Musik und sofort sichtbare Handyfotos für immer weniger Vorfreude sorgen, bedauerte Ute Klein. Sie plädierte dafür, Vorfreude wieder gezielt zu genießen.

Anschließend erzählte sie eine Geschichte zum Weihnachtsstern, der das Adventsfenster ihres Hauses schmückt, und lud die Anwesenden zu Glühwein, Punsch, Gebäck und Lebkuchen unter den trockenen Carport ein. Festlich beleuchtet mit Kerzen in Einmachgläsern fanden die Teilnehmer den Weg dorthin, nachdem sie noch ein kurzes Geburtstagsständchen anstimmten für Familie Kleins Nachbarin, die am Sonntag Geburtstag feierte.

Weitere Termine

Die nächsten Termine des Dorfadventskalenders sind am 9. Dezember um 18 Uhr vor der Kirche in der Luitpoldstraße, am 10. Dezember bei Familie Bengsch im Bödingerweg 19 sowie am 11. Dezember Familie Schery in der Distelgasse 3. Am 12. Dezember lädt der Kindergarten Storchennest ebenfalls um 18 Uhr zum Adventsfenster in den Mauschbacher Weg 1 ein. Weitere Termine sind am 16. Dezember bei Familie Kroll, Im langen Feld 14, am 17. Dezember bei Familie Schulz, Siedlungstraße 21, am 18. Dezember bei Familie Wenz, Im langen Feld 5 sowie am 23. Dezember an der Kirche mit Adventssingen. Dort öffnet sich am Heiligen Abend auch das letzte Türchen, allerdings dann bereits um 17.15 Uhr. Alle anderen Adventsfenster beginnen jeweils um 18 Uhr.