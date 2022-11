Der heutige Samstag wird ein besonderer Tag in der Kirchengeschichte der katholischen Pfarrei Leimen. Das Gotteshaus wird 90 Jahre alt, außerdem feiert die Gemeinde das Patronatsfest der Heiligen Katharina von Alexandrien. Die Erbauer plagten 1932 ähnliche Sorgen wie heute.

In der Ortschronik von Leimen berichtet Hans Braun zur Kirchengeschichte „Die neue Kirche in Leimen 1932“ Folgendes: „Nachdem die Inflation die mühsam gesammelten Baugelder verschlungen, ist es durch die Güte Gottes, durch neuen Eifer und vorbildlichen Opfersinn der Pfarrkinder dem gegenwärtigen Pfarramtsvorstand, H. H. Lukas Schnetzer, gelungen, das langersehnte Ziel zu erreichen. Der Grundstein konnte in feierlicher Weise schon am 5. Juli 1931 durch den Oberhirten des Bistums eingefügt werden.“ Am 23. Oktober 1932 erfolgte die offizielle Indienstnahme. Für Leimen war dies die zweite Kirche. Das alte Gotteshaus stand in der Schulstraße 6. Es wurde verkauft; war zunächst ein Friseurgeschäft und ist nun ein Privathaus.

Höchststehende Kirche der Pfalz

Die neue wurde eine außergewöhnliche Kirche: Das Schiff ist 20,50 Meter lang und hat sechs Nischen. Weiterhin ist es 19,60 Meter breit. Der südliche Turm ist zehn Meter lang und hat eine Tiefe von 7,20 Metern. Nach Norden erweitert sich das Schiff zu dem 9,20 Meter breiten und 8,80 Meter tiefen Chorraum, dem sich an beiden Seiten Sakristei und Paramentenraum anschließen. So präsentiert sich die Kirche in ihrem Äußeren auf einer Gesamtlänge von 42,30 Metern und einer Breite von 21 Metern.

Das Turmkreuz mit Wetterhahn ergibt für den Turm eine Gesamthöhe von 42,50 Metern über dem Schiffsboden. In dem großen Gotteshaus sind 480 Sitzplätze, zu denen noch 120 Plätze auf der Empore hinzukommen.

Meisterwerk an der Wand

Das Mauerwerk ist aus weißgelben Sandstein, welcher aus heimischen Brüchen kam. Außergewöhnlich, neben der Größe, ist auch die Rückwand des Chores. Hier werden Szenen aus dem Leben der Heiligen Katharina von Alexandrien, der Patronin der Kirche, in einem großen Gemälde dargestellt. Das Fresko ist ein Meisterwerk des Münchener Kunstmalers Paul Thalheimer.

Die gesamte Anlage, die Kirche und Pfarrhaus umfasst, entstand nach den Plänen von Landesbaurat Albert Boßlet, einem gebürtigen Frankenthaler. Im Turm wurde das stimmige Geläut von vier Glocken gestaltet. Viele Stifter verhalfen der Pfarrei, die Kirche mit Inventar zu bestücken.

Immer wieder Teilsanierungen

In den folgenden Jahren wirkte der Zeitgeist auf das Gotteshaus ein. Erste größere Renovierungen fanden 1979 statt. Um 500.000 Mark wurden 1984 in Verbesserungsarbeiten investiert. Und es folgten immer wieder Investitionen, die in die Tausende gingen. Im Jahr 2009 waren es etwa die Innenrenovierung und der Umbau des Pfarrhauses. Im vergangenen Jahr sorgte die Innensanierung dafür, dass sich die Kirche jetzt in einem strahlenden Weiß präsentiert. Das Gotteshaus steht unter Denkmalschutz. Mittlerweile ist die Pfarrkirche dadurch auch ein Kostenfaktor.

In Brauns Recherchen zum kirchlichen Geschehen in den 80er und 90er Jahren fällt eine Anekdote auf: „Der Pfarrer regt an und bittet zu überdenken, dass alle Mitglieder des neuen Verwaltungsrates sich reihum am sonntäglichen Kollektieren und anschließenden Geldzählen beteiligen mögen. Dies sei keine Aufgabe für Kinder.“ Daraus kann geschlossen werden, dass primär viele Kirchengänger gerade die sonntäglichen Messen, wo das Sammeln von Spenden immer stattfindet, besuchten.

Es hat sich seit 90 Jahren nicht nur im Kircheninneren viel verändert. Der Gottesdienstbesuch hat erheblich nachgelassen. Eigentlich ist die Pfarrkirche – wie fast überall – nun viel zu groß. Was sich nicht verändert hat ist, dass das auf einer Anhöhe errichtete Gotteshaus der höchste Punkt im Dorf ist. Außerdem ist das Gotteshaus die am höchsten erbaute Kirche in der Pfalz.

Gestifteter Katharina-Talar

Was die zweite Feier, das Patronatsfest, betrifft, ist dieser besondere Gottesdienst zumeist sehr gut besucht. Abordnungen örtlicher Vereine und Institutionen erscheinen mit ihren Bannern, Kostümen und Uniformen und sorgen für ein buntes Bild im Kirchenschiff. Der von Sakristan Edgar Helfrich entworfene und gestiftete Talar mit dem Abbild der Heiligen Katharina wird alljährlich vom die Messe feiernden Pfarrer getragen. Und zur Patronin gibt es einen interessanten Hinweis: Nach heutigem Forschungsstand handelt es sich bei Katharina von Alexandrien mit großer Sicherheit um eine erfundene Gestalt. Die Katharina-Legende wurde vermutlich nach der Persönlichkeit und dem Schicksal der spätantiken, von Christen ermordeten Philosophin Hypatia aus Alexandria (zirka 355-415/416) konstruiert. Dabei wurden die Rollen von Christen und Heiden vertauscht.

Das Hochamt beginnt heute um 18 Uhr.