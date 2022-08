Am Wochenende findet in Donsieders nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder das Heimatfest statt. Live-Musik, Tanzvorführungen und mehr erwarten die Besucher dort.

Das Fest, das seit 1979 gefeiert wird, ist eines der ältesten Dorffeste im Landkreis Südwestpfalz. „Unser Heimatfest ist einfach eine Erfolgsgeschichte, seit über 40 Jahren feiern wir mit vielen auswärtigen Gästen unsere Heimat Donsieders“, freut sich Ortsbürgermeister Peter Spitzer und hofft wieder auf eine große Anzahl an Besuchern. Der örtliche Verkehrsverein habe ein unterhaltsames Programm für Jung und Alt auf die Beinen gestellt, wirbt der Ortsbürgermeister – über 80 Helfer seien wieder im Einsatz.

Party mit den „Hüttenrockern“

Nach einer After-Work-Party am Freitag startet das Heimatfest am Samstag mit dem offiziellen Fassanstich, den der Gesangsverein Fröhlichkeit ab 19 Uhr musikalisch begleitet. Anschließend heißt es auf dem Festplatz „Party“ mit Livemusik der Band „Die Hüttenrocker“. Am Sonntag um 14 Uhr zeigt Sandra Germann mit ihrem Team von „Dance Charisma“ verschiedene Tänze. Danach folgt ab 16 Uhr die Kindergarde des Carnevalvereins Donsieders. Der Abend klingt dann bei Live- und DJ-Musik aus.

An den Festtagen sorgt die ortsansässige Metzgerei König für das leibliche Wohl. Kaffee und Kuchen werden am Sonntag nach dem Mittagessen angeboten. Das Angebot über die Festtage runden ein Kinderkarussell, ein Süßwarenstand und eine Schießbude ab.