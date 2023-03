Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schon eine Weile hatte Alfred Weber den Verdacht, dass das tote Damwild in seinem Clauser Gehege einem Luchs zum Opfer gefallen ist. Zumindest im letzten Fall vom September ist das nun erwiesen: Kuder Alfi war der Übeltäter, hat eine DNA-Analyse gezeigt. Bei anderen verendeten Tieren lässt sich das nicht nachweisen.

Acht tote Tiere hatte Alfred Weber nach eigener Aussage in diesem Jahr in seinem Damwildgehege im „Blumengarten“ zu beklagen. In den beiden Jahren zuvor waren es jeweils sechs. Es sei ihm