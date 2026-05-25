Bei Kröppen soll eine weitere Fläche für Windräder ausgewiesen werden. Die AfD nutzte einen reinen Verwaltungsakt für eine Grundsatzdiskussion.

Nordöstlich von Kröppen soll eine weitere Fläche als mögliches Areal für Windräder ausgewiesen werden. Das ist Sache des Verbandsgemeinderates Pirmasens-Land, der dafür den Flächennutzungsplan ändern muss. Am Donnerstag wurde dort über die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange – wie Verwaltungen, Strom- und Telefonanbieter, Landwirtschaftskammer – gesprochen, die diese zum Planentwurf eingereicht hatten. Der Verbandsgemeinderat entscheidet dann, ob diese Stellungnahmen berücksichtigt werden und zu einer Änderung des Flächennutzungsplans führen. Das ist das übliche Vorgehen im Rahmen der Bauleitplanung.

Am Donnerstagabend nutzte die AfD-Fraktion im Verbandsgemeinderat dieses Abwägungsverfahren, um eine Grundsatzdiskussion über Windkraft zu starten. Klaus Weber (CDU), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, wies die AfD-Ratsmitglieder mehrmals darauf hin, dass hier nur Stellungnahmen abgewogen werden. Und selbst wenn der Flächennutzungsplan geändert wird, sodass vor Ort Windräder erlaubt seien, bedeute das laut Weber noch lange nicht, dass wirklich Windräder gebaut werden. Im Flächennutzungsplan werden potenziell interessierten Windradfirmen – abhängig von den Stellungnahmen der öffentlichen Träger – nämlich auch Vorschriften gemacht, sei es in Sachen Umweltschutz, Landwirtschaft und so weiter.

AfD stimmt gegen alle Stellungnahmen

Bereits bei der ersten Stellungnahme, die der Verbandsgemeinderat abwägen musste – die Kreisverwaltung wies darin unter anderem auf das Fledermausaufkommen vor Ort hin –, starte Lutz Wendel (stellvertretender AfD-Fraktionssprecher) mit einer allgemeinen Windrad-Kritik: Er zeigte sich besorgt über das Grundwasser, sollte von dem Windrad Öl herabtropfen. Sein Parteikollege Rosario Kindlein (AfD-Fraktionssprecher) brachte die „Ewigkeitschemikalien“ (PFAS) ins Gespräch, die von Windrädern ausgeschieden werden und sich vor Ort ablagern könnten. PFAS schützen bei Windrädern die Rotorblätter, dichten Getriebe ab und kommen zum Beispiel in Schmierstoffen vor.

Eine weitere Anmerkung kam von der Landwirtschaftskammer, die wünscht, dass Windradbetreiber auf die Belange der Landwirtschaft achten sollen. Die Landwirtschaft solle Vorrang vor Windrädern haben.

Die AfD stimmte im Verlauf der Diskussion gegen jede Stellungnahme. Die Fraktion war somit dagegen, dass diese Anmerkungen in den Flächennutzungsplan aufgenommen werden. Das wiederum würde Windradfirmen weniger Regeln vorschreiben.

Die Windrad-Fläche bei Kröppen, um die es in der aktuellen Debatte geht, ist in der Fortschreibung des übergeordneten Raumordnungsplans bereits enthalten. Beim Raumordnungsplan handelt es sich um eine Aufteilung der gesamten Westpfalz. Darin werden bestimmten Gebieten Nutzungen zugeschrieben. Im aktuellen Entwurf geht es um die Erweiterung der Potenzialflächen für Windenergie. Vorgegeben hat die das Land.

Auf 2,3 Prozent der VG könnten Windräder gebaut werden

Schon vor zehn Jahren wurde über die dritte Fläche bei Kröppen als potenzielles Windkraft-Areal gesprochen. Damals wurde sie aber in der Planung ausgelassen, weil der Abstand zu drei Kulturdenkmälern zu gering war: In der Nähe gibt es zwei Stellen mit Funden aus der Römerzeit und ein Ort, wo im Mittelalter eine Siedlung gewesen sein soll. Eine Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes sorgte nun dafür, dass unter anderem Windkraftanlagen bei Schutzgüterabwägungen etwa im Hinblick auf Natur- und Denkmalschutz Vorrang haben und nur in Ausnahmefällen zurückstehen dürfen. 2023 folgte die Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplans, durch die der Mindestabstand von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung reduziert wurde.

Wird die nun im Rat besprochene Fläche für Windkraft ausgewiesen, dann erhöht sich die in der Verbandsgemeinde ausgewiesene Konzentrationsfläche für Windenergieanlagen auf 329,2 Hektar. Das entspricht einem Anteil von rund 2,3 Prozent am Verbandsgemeindegebiet. Pirmasens-Land erfüllt damit die für das Jahr 2030 vorgesehene 2,2-Prozent-Vorgabe des Landeswindenergiegebietegesetzes.