In Wiesbach soll die Bushaltestelle in der Ortsmitte barrierefrei ausgebaut werden. Dafür soll die bisherige Haltebucht entfallen. Werner Wagner und Karl-Heinz Scharfenberger sehen hier Probleme.

Gerade für Ortsunkundige sei es gefährlich, wenn der Bus hinter der Kurve auf der Fahrbahn hält, kritisierte Wagner in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag. Würde der Bus weiterhin in der