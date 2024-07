„Ein Abendessen in bezaubernder Atmosphäre“, verspricht der Bitscher Friedensgarten für den 19. und 26. Juli, jeweils 19 Uhr.

Das Konzept der beiden Dîners étoiles au jardin pour la Paix sieht eine Führung mit Aperitif-Verkostung sowie ein Abendessen am großen Tisch vor. Das Menü stehe jeweils in Bezug zum Garten und seinen Landschaftskreationen, heißt es in der Ankündigung. Es kann online eingesehen werden. Auf der Internetseite finden sich auch Details zum Preis und zur obligatorischen Anmeldung.

Der Garten für den Frieden erstreckt sich am Fuß der Zitadelle auf der alten Esplanade, die früher der Militärkultur gewidmet war. Er ist täglich (im September und Oktober außer montags) von 11 bis 18 Uhr geöffnet und kostet sechs Euro Eintritt. Die Anlage kann auch in Zusammenhang mit der Zitadelle besichtigt werden.