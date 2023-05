Auch in Fischbach müssen die Hebesätze für Grundsteuern angehoben werden. Der Rat lehnte dies jedoch ab. Bringen wird es trotzdem nichts.

„Das kommt weder von der Verbandsgemeinde noch vom Kreis“ erläuterte Ortsbürgermeister Michael Schreiber in der jüngsten Ratssitzung. Im Zuge der Reform der Kommunalfinanzen zwingt das Land die Kommunen zur Erhöhung. „Erhöhen wir nicht, wird unser Beschluss durch die Kommunalaufsicht ersetzt werden und die Erhöhung tritt trotzdem in Kraft. Wir haben also keine andere Wahl“, sagte er. Schreiber erklärte, dass wenn man bei einem niedrigeren Hebesatz bleibe, das Land die Gemeinde trotzdem so zur Kasse bitten werde, als hätte man die höheren Steuern eingeführt.

Nach dieser Ankündigung machten einige Ratsmitglieder ihrem Ärger lautstark Luft. Es waren Begriffe wie Diktatur, Kommunismus, Mafia zu hören. Ratsmitglied Hans-Jürgen Schlick stellte gar die Demokratie in Frage: „Wozu wählen wir eigentlich einen Gemeinderat, wenn wir dann doch nur Statisten sind?“. Letztendlich entschied sich der Rat mit zehn Nein Stimmen gegen eine Erhöhung der Hebesätze. „Ich weiß, dass das nichts ändern wird, aber ich kann damit ruhiger schlafen“, erläuterte ein Ratsmitglied seine Entscheidung. „Das ist erst der Anfang“ sagte Schreiber und wies darauf hin, dass man damit rechnen müsse, dass auch der Kreis seine Umlage um drei Prozentpunkte erhöhen müsse. „Und von der Grundsteuer C, die derzeit vorbereitet wird und 2025 in Kraft treten soll, wollen wir heute mal noch gar nicht sprechen“.

Musterrechnung: 50 Euro mehr im Jahr

Der Rat erwartet nun in Kürze den Bescheid der Kommunalaufsicht, mit dem die Hebesätze der Grundsteuer A von 300 auf 345 Prozentpunkte und der Grundsteuer B von 380 auf 465 Prozentpunkte angehoben werden. Einzig die Gewerbesteuer bleibt auf ihrem Niveau, denn hier ist die Gemeinde schon bei den geforderten 380 Prozentpunkten. Der Gemeinde- und Städtebund hat errechnet, dass bei einer Anhebung der Hebesätze um 100 Prozentpunkte, auf die Besitzer eines Einfamilienhauses rund 50 Euro pro Jahr dazu kommen. Die Mehrkosten werden also in Fischbach nur knapp darunter liegen.

Info: Grundsteuer C

Die Grundsteuer C soll den Gemeinden dabei helfen, die Baulandmobilisierung durch steuerliche Maßnahmen zu verbessern. Grundstücksspekulationen sollen damit verteuert werden. Die Eigentümer sollen durch erhöhte Kosten animiert werden, ihre Grundstücke zu bebauen, um neuen Wohnraum zu schaffen. Damit soll nach den Vorstellungen der Bundesregierung der Wohnungsmangel vor allem in Ballungsgebieten gemindert werden. Durch die Grundsteuer C können Kommunen durch den festgelegten Hebesatz Grundstücke, die eigentlich sofort bebaut werden könnten, höher belasten.