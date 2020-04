Susanne Ruppert arbeitet normalerweise in der Grundschule in Wilgartswiesen. Zurzeit hat sie – wie viele andere Lehrer – ihre Arbeit an den heimischen Schreibtisch verlegt. Dort kümmert sie sich allerdings nicht nur um ihre Klasse, sondern unterstützt auch andere Lehrer. Dass ihre Tipps für den digitalen Unterricht so gut ankommen würden, damit hätte sie nicht gerechnet.

Als die Schulen geschlossen wurden, hat sich Susanne Ruppert viele Gedanken darüber gemacht, wie sie ihre Klasse zu Hause möglichst gut unterrichten kann. Durch das Projekt „Medienkompetenz macht Schule“, an dem die Grundschule Wilgartswiesen seit zwei Jahren teilnimmt, ist ihr das elektronische Lernsystem Padlet bekannt. Zwischen Homeschooling und Mittagessen kam sie auf die Idee, dieses für ihre Arbeit zu benutzen. In wenigen Minuten erstellte sie solch eine digitale Pinnwand für den Unterricht, postete davon ein Foto in ihrer Instagram-Story – und fiel angesichts der Reaktionen fast aus allen Wolken.

„Die Kartoffeln sind an diesem Tag leider angebrannt. Denn mein Instagram-Account explodierte förmlich“, erzählt die Südpfälzerin. Mittlerweile liegt die Reichweite ihrer Beiträge bei Instagram bei etwa 13.000. Dazu zählen die Aufrufe des Beitrags, Likes und Kommentare. Viele andere Lehrer sind auf ihre Tipps aufmerksam geworden und nutzen sie, um sich den Unterricht in Corona-Zeiten zu erleichtern.

Padlet ist eine einfache Form, um über digitale Wege Inhalte und Materialien mit anderen zu teilen. Um das Programm zu benutzen, muss man lediglich ein internetfähiges Gerät haben. Auf der Webseite kann man sich kostenlos registrieren, um dort zum Beispiel als Lehrer eine Plattform zu erstellen. Auf dieser kann man Textdateien, Bilder, Videos und anderes hochladen. Durch ein Passwort können Schüler auf diese Plattform zugreifen, auch ohne sich zu registrieren. So können sie beispielsweise Arbeitsblätter und andere Lernmaterialien herunterladen.

Susanne Ruppert empfiehlt, zusätzlich zum Padlet einen Wochenplan zu benutzen, sodass die Schüler wissen, wann sie welche Aufgaben erledigen sollen. Die Grundschulkinder in Wilgartswiesen kannten den Umgang mit einem Wochenplan bereits gut, da sie schon länger damit gearbeitet haben.

Ruppert sortiert die Aufgaben in digitale Regale ein. So können die Kinder leicht auf die Aufgaben zugreifen. Zudem stellt sie Videobotschaften an die Schüler online. Dadurch sei der Kontakt persönlicher geworden, erzählt sie. Die Kommentarfunktion, die bei einem Padlet möglich ist, hat Ruppert allerdings gesperrt. „Es ist mir wichtig, dass auch in dieser Ausnahmesituation keine Ausnahme vom Datenschutz gemacht wird“, findet sie.

Auf ihrem Instagram-Account „mrsrupad“ finden sich etliche Tutorials, als Gebrauchsanleitungen, in denen die 34-Jährige erklärt, wie man Padlets erstellt, wie man E-Learning-Apps benutzt und vieles mehr. Dafür macht sie Bildschirmaufnahmen, sodass man genau sieht, was sie an ihrem Computer tut, und spricht dazu, um ihre Aktionen Schritt für Schritt zu erklären. So können auch Lehrer, die vorher nicht viel mit solchen Plattformen zu tun hatten, ihr gut folgen. Sie verweist auch auf Lernmaterial auf Internetseiten und Blogs, die sich damit beschäftigen, oder gibt Tipps zum Thema Datenschutz. Täglich trudeln Fragen bei ihr ein. Für viele ist Ruppert zur ersten Ansprechpartnerin geworden.

Wie man Padlets im normalen Unterricht einsetzen könnte, weiß sie noch nicht genau. „Vielleicht als Laufzettel im offenen Unterricht oder als Präsentationsplattform für Ergebnisse.“ Für die jetzige Situation ist sie sich aber sicher, ein gutes System gefunden zu haben. Und sie freut sich, Erfahrungen und gute Ideen teilen zu können.

Info