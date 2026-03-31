Das alte Wasserhaus im Bottenbacher Lambachtal soll modernisiert werden. Aktuell wird das Haus ausgeräumt. Der Ortsbürgermeister plant eine digitale Erlebniswelt.

Das alte Wasserhaus liegt wie ein verwunschenes, von der Natur mittlerweile eingenommenes Häuschen tief im Bottenbacher Lambachtal. Früher diente es der Wasserversorgung des gesamten Dorfes. Diese Zeiten sind schon lange vorbei. Auch weil das Wasserhaus direkt am neuen Naturerlebnispfad Lambachtal liegt, will es Bottenbachs Ortsbürgermeister Klaus Weber rundum modernisieren – eine große Aufgabe angesichts des maroden Gebäudezustandes.

Weber glaubt, dass allein die Materialkosten für die Sanierung rund 27.000 Euro kosten werden. 20.000 Euro sollen aus dem Leader-Fördertopf kommen. Den entsprechenden Förderantrag habe Weber bereits abgeschickt. Ein modernisiertes Wasserhaus soll den Tourismus des Dorfes ankurbeln. Weber plant eine digitale Erlebniswelt zum Thema Wasser. Dazu soll es etwa mehrere QR-Codes im Inneren des Hauses geben, mit denen Informationsmaterial zum Thema Wasser abgerufen werden kann.

Ein Konzept, das sich für Weber anbietet: Der Naturerlebnispfad Lambachtal ist bereits digital aufgearbeitet und mit mehreren Infotafeln samt QR-Codes versehen, die zu Mini-Podcasts, eingesprochen von Bottenbacher Originalen, führen. Bekommt das Dorf die 20.000 Euro Fördersumme, sollen die restlichen Materialkosten vom Dorfförderverein übernommen werden. Die Arbeit vor Ort passiere in Eigenleistung. „So kommen keine Kosten auf die Steuerzahler zu“, sagt der Ortsbürgermeister.