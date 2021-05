Nachdem bereits Althornbach zugestimmt hat, im Kindergarten mehr Personal einzustellen, hat am Donnerstagabend Dietrichingen ebenfalls sein Okay gegeben. Im Althornbacher Kindergarten müssen wegen der Ausbau-Pläne und des neuen Kindergartengesetzes 3,3 neue Stellen geschaffen werden.

Glücklich über höhere Personalkosten ist die Dietrichinger Bürgermeisterin Ulrike Vogelgesang zwar nicht, jedoch blieb ihr und ihrem Gemeinderat am Donnerstagabend fast gar keine andere Möglichkeit, als dem Personalmehraufwand zuzustimmen. Ohne die zusätzlichen Stellen, bekommt der Kindergarten nämlich nicht die gewünschte Betriebserlaubnis. Und es gibt ein weiteres Problem: Die Kirche, die Träger des Kindergartens ist, wird womöglich nicht fürs zusätzliche Personal das Portemonnaie zücken, die Kosten bleiben dann an Althornbach, Dietrichingen und Mauschbach hängen bleiben, da aus allen drei Gemeinden die Kinder nach Althornbach in den Kindergarten gehen.

Der Althornbacher Bürgermeister Bernd Kipp hat in seiner Gemeinderatssitzung vor gut drei Wochen bereits seinen Unmut über die Situation klar gemacht, hat sogar die Idee in den Raum gestellt, die Kindergartenträgerschaft durch die Kirche möglichst bald auf den Prüfstand zu stellen – nämlich dann, wenn der neue Anbau steht. Der Bau könnte bereits im Sommer beginnen. Die Kosten hierfür betragen rund eine Millionen Euro. Sowohl Land, Kreis als auch die beiden Gemeinden Mauschbach und Dietrichingen werfen Geld für den Anbau in einen Topf. Die Kirche zahlt nicht fürs Gebäude. Der Plan sieht eine weitere Kindergartengruppe mit 15 Plätzen vor. Hinzu kommen Plätze für Kleinkinder.