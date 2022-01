Sieben „besondere Menschen“ hat am Sonntag Dietrichingens Ortsbürgermeisterin Ulrike Vogelgesang im Namen der Ortsgemeinde ausgezeichnet.

Mit dem Gemeinde-Ehrenteller, einer Urkunde und einem Verzehrgutschein für die Dorfschenke ehrte Vogelgesang damit Dietrichinger, die sich herausragend für andere engagieren. Burkhard Zahn, genannt Burgi, ist einer von ihnen. Er engagiert sich seit nahezu einem halben Jahrhundert für seine Gemeinde. Als Koch, Konditor, im Angelsportverein unter anderem als Vorsitzender, Nachwuchsförderer und Krebsfänger, beim Dorffest, als Nikolaus oder Veranstalter des Kinderfaschings ist Zahn in Dietrichingen mittlerweile fester Bestandteil des Dorflebens. Früher trat er als Volksmusiksänger auf, war eine der treibenden Kräfte des Dietrichinger Frühlingsfestes, und auf dem Zweibrücker Stadtfest gab es Bierkrüge mit seinem Konterfei. Sein mannigfaltiges Engagement als Hansdampf in allen Gassen zeichnete Ulrike Vogelgesangs Vorvorgänger Gerd Zahler in seiner Laudatio nach.

Aber auch weitere Dietrichinger haben laut der Ortsbürgermeisterin eine Ehrung verdient. So Wehrführerin Theresa Schäfer, Anatoli Schwarz, Julia Neumayer und Hendrik Rumpf von der Dietrichinger Feuerwehr, die nach der Flut im Ahrtal im Einsatz waren. Auch Tatjana Bauske und Florian Jahn, die bei der Feuerwehr Althornbach sind, aber beide in Dietrichingen wohnen, haben im Ahrtal geholfen. Ebenso im Ahrtal im Einsatz war THW-Helfer Cedric Burkhart, der jedoch bei der Ehrung genauso verhindert war wie Erika Bachmann, die noch für ihr langjähriges Ehrenamt bei den Landfrauen geehrt wird.