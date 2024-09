Dieter Neufang heißt der neue Beigeordnete von Mauschbach. Am Donnerstag wählte ihn der Ortsgemeinderat mit sieben Ja- und einer Nein-Stimme ins Amt. Es ist eine Rückkehr.

Die Pause an der Spitze des kleinen Ortes im Hornbachtal dauerte für Dieter Neufang nur einige Wochen. Einige Jahre lang war er Stellvertreter von Ortsbürgermeister Bernhard Krippleben. Nach der Wahl im Juni wollte Neufang sein Amt in jüngere Hände legen. Im Juli, bei der konstituierenden Sitzung, wurde Janine Dahlhauser zur Beigeordneten und damit zur Stellvertreterin Kripplebens gewählt, Neufang gehört weiterhin dem Rat an.

Mauschbach hat nun zwei Beigeordnete, was damit zusammenhängt, dass die Ortsgemeinde auch am Vormittag gerne einen Ansprechpartner im Ort haben möchte – etwa für Baufirmen. „Das ist für Berufstätige nur schwer möglich“, hatte Ortschef Krippleben im Vorfeld der Sitzung gesagt. Neufang ist bereits im Ruhestand und war der Wunschkandidat der Ortsgemeinde. Janine Dahlhauser schlug Neufang als weiteren Beigeordneten vor, nach dem offiziellen Wahlgang mit Stimmzetteln, Wahlurne und -kabine stand fest, dass Neufang auch in den kommenden Jahren hin und wieder den Mauschbacher Ortschef vertreten wird.