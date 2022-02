Dieses Mal gab es am Montagabend in Dahn keinen Grund zur Klage – weder aufseiten der „Spaziergänger“, die durch ihre montäglichen Treffen ihren Unmut über die Corona-Politik zum Ausdruck bringen, noch aufseiten der Ordnungsbehörde.

Beschwert hatten sich einzelne Teilnehmer nach dem Treffen am Montag vor einer Woche. Denn an diesem Abend waren mehrere der etwa 45 Teilnehmer des „Spazierganges“ erstmals durch Ordnungsamt und Polizei kontrolliert worden mit Blick auf die Einhaltung der pandemiebedingten Vorgaben; auch Personalien waren aufgenommen worden. Überzogen fanden das einige Teilnehmer. Anders sah dies die Kreisverwaltung als die für Versammlungen zuständige Ordnungsbehörde. Dort verwies ein Sprecher darauf, dass die Kontrollen angekündigt worden seien, auch noch einmal direkt vor Beginn der Versammlung. Denn mit der neuen Corona-Verordnung des Landes galt ab diesem Zeitpunkt bei Versammlungen (im Sinne von Demonstrationen) das Abstandsgebot sowie außerdem noch die Maskenpflicht.

Am Montag dieser Woche zeigte sich in der Dahner Innenstadt dann ein anderes Bild: Die „Spaziergänger“, laut Kreisverwaltung in überschaubarer Anzahl, trafen sich nicht mehr zentral an der Kirche, sondern liefen nur in kleinen Gruppen durch die Stadt, übrigens mit Rosen. Zwei Personen gingen in der Regel nebeneinander, die Grüppchen wahrten zueinander den Abstand. Auch das Schlusstreffen an der Verbandsgemeindeverwaltung war offensichtlich nur von kurzer Dauer. Auch dieses Mal waren Vertreter der Ordnungsbehörde vor Ort, ebenso Polizisten. Doch kontrolliert wurde nicht. Denn einen Anlass dazu gab es offensichtlich nicht. Das Fazit der Behörde: Keine Beanstandung.