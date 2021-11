Vergangenes Jahr fielen sie Corona zum Opfer, aber jetzt planen wieder einige Dörfer die beliebten Adventsfenster, wo sich die Leute treffen. Maßweiler beginnt am 1. Dezember. Ganz ohne Vorsichtsmaßnahmen geht es dieses Jahr aber auch nicht.

Nachdem zur vergangenen Vorweihnachtszeit die Adventsfenster-Aktion in Maßweiler ausgefallen ist, soll sie diesen Dezember nachgeholt werden. Das berichtet Sabine Lenhart im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Elf Fenster machen bisher in Maßweiler mit, weitere Anmeldungen können noch abgegeben werden.

Das erste Fenster, so Lenhart, wird am Mittwoch um 18 Uhr in der Hintereckstraße 13 präsentiert. Ab dann wird regelmäßig bei einem anderen Haus das mit Weihnachtslichtern festlich geschmückte Fenster abends präsentiert. Das letzte Fenster, so der aktuelle Terminplan, kann am 22. Dezember begutachtet werden. Der Sinn der Aktion, so Lenhart, ist, auch in der dunklen Jahreszeit zusammenzukommen, etwas Warmes zu trinken und beisammen zu sein. Der jeweilige Besitzer des Adventsfenster schenkt nach Belieben Getränke aus, die Besucher können Geld in ein Spendenkässchen geben, das dann einem guten Zweck zugutekommen soll. Um die Umwelt zu entlasten, soll jeder Besucher seine eigene Tasse mitbringen, fügt Sabine Lenhart an. Ganz ohne Vorsichtsmaßnahmen geht es nicht: An jedem Fenster liege eine Kontaktliste aus, mit der im Infektionsfall die Besucher nachverfolgt werden können. Zudem kann laut Sabine Lenhart eine Maskenpflicht am Fenster gelten, je nachdem, wie eng die Besucher beieinander stehen.

Die Termine

1. Dezember: Hintereckstraße 13 Irmgard Mutter, Katja Rui und Lutz Fronmüller

3. Dezember: Am Hirschbusch 7a Clemens und Sabine Lenhart

5. Dezember: TuS Massweiler

7. Dezember: Schulstraße 8, Carolin Ehl

10. Dezember: Hintereckstraße 1, Bernd und Alexandra Weber

12. Dezember: Am Kälbling 5, Helmut und Sabine Weis

13. Dezember: Ringstraße 3, Thomas und Andrea Carius

15. Dezember: Tennisclub

17. Dezember: Am Hirschbusch 19, Anna Paramonova und Heike Alt

19. Dezember: Fabrikstraße 9, Nicole Hock

22. Dezember: Hauptstraße 37, Kristina Wiktorski und Dennis Schönfisch

An den vier Adventssamstagen singen die Felsensänger jeweils um 17.15 Uhr: am 27. November und am 18. Dezember am Brunnenplatz, am 4. Dezember vor der Metzgerei Schwab und am 11. Dezember am Parkplatz in der Mittelstraße.