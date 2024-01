In Maßweiler soll neben der Kirche ein Mehrgenerationenplatz gebaut werden. Läuft alles nach Plan, sollen die Arbeiten in diesem Jahr starten.

125.000 Euro soll der Mehrgenerationenplatz oberhalb der katholischen Kirche kosten. 75.000 Euro, so Bürgermeister Herbert Semmet, sollen dafür als Fördergelder reinkommen, die restlichen 50.000 Euro müsste die Gemeinde selbst aufbringen. Läuft alles nach Plan, sollen die Bauarbeiten in diesem Jahr beginnen. Dann wäre der Platz im Frühsommer 2025 fertig. Semmet gibt aber zu bedenken, dass nicht nur die Fördergelder erst noch genehmigt werden müssen, sondern auch die Kirche zustimmen muss, der das Grundstück gehört.

Die Pläne für den Mehrgenerationenplatz sehen vor, dass oberhalb des Gotteshauses ein Rundweg angelegt wird. An diesem entlang verteilen sich mehrere Sitzgelegenheiten, Spielgeräte für Kinder sowie ein Fitnessparcours für ältere Semester. Der Zugang zum Mehrgenerationenplatz soll vom Platz vor dem Rathaus aus angelegt werden. Die Fläche oberhalb des geplanten Mehrgenerationenplatzes ist als mögliche Entwicklungsfläche angedacht. Der Baumbestand werde erhalten bleiben, verspricht Semmet. Neu zu pflanzende Hecken sollen das Areal umgrenzen. Bewusst sollen die Hecken essbare Früchte tragen, damit sich jeder, der Lust hat, zur Erntezeit an den Beerensträuchern und Obstbäumen bedienen kann.

Schule und Kindergarten reden mit

Wie die Spielgeräte aussehen, die dort aufgestellt werden, steht noch nicht fest. „Da werden wir die Schule und den Kindergarten mit ins Boot holen“, sagt Semmet. Und auf dem Platz vorm Rathaus soll eine Sonnenmarkise installiert werden. „So eine, wie wir schon am Kindergarten haben. Die kann man bei Bedarf ausfahren“, erklärt der Bürgermeister.

Voraussetzung für den Bau des Mehrgenerationenplatzes ist der Verkauf der zwei bisherigen Spielplätze in Maßweiler: in der Thalstraße und in der Siedlung. Wie Herbert Semmet erklärt, ist der alte Spielplatz in der Thalstraße bereits weg, für das Areal in der Siedlung gebe es Interessenten. Der Verkauf der beiden Spielplätze soll zusammen 35.000 Euro in die Gemeindekasse bringen.

Ein Angebot auch für die Jugendlichen

Weil der künftige Mehrgenerationenplatz für Jugendliche eher wenig zu bieten hat, will die Gemeinde dieser Altersgruppe am Sportplatz etwas anbieten. Die Idee ist, dass nach dem Abriss des Feuerwehrhauses – der soll dann erfolgen, wenn die Verbandsgemeinde das neue Feuerwehrhaus fertig gebaut hat – dort ein Bolzplatz hergerichtet wird.

Wenngleich mit der Kommunalwahl im Juni die politischen Karten im Rat neu gemischt werden könnten, so glaubt Herbert Semmet doch daran, dass das Projekt Mehrgenerationenplatz vollendet wird. „Meine Fraktion steht voll und ganz hinter dem Projekt“, betont der Bürgermeister von der CDU. Gleichzeitig macht Semmet eines der wichtigsten Ziele seiner Bürgermeisterzeit deutlich: „Ich will das Dorf schöner machen. Ich will hier keine Dreckecken haben.“