Ein beeindruckender Wasserfall war Ziel einer Wanderung im Pfälzer Mühlenland, die in diesem Jahr gleich zwei Besonderheiten aufwies.

Gleich in zweifacher Hinsicht hat sich die „Hoheiten-Wanderung“ am Samstag im Odenbachtal bei Herschberg von früheren Veranstaltungen dieser Art unterschieden. Zum einen war ein Marktgraf in diesem Jahr Gastgeber statt einer weiblichen Repräsentantin, zum anderen fand die Wanderung nicht im Mai sondern im Herbst statt. Sie war erstmals eingebunden in die Mühlenerlebnistage des Vereins für Tourismus Mühlenland- Sickingerhöhe-Schwarzbachtal, die dieses Wochenende stattfinden.

20 Teilnehmer wurden an der kleinen Mühle im Weihermühltal von Marktgraf Lasse Burkhardt begrüßt, darunter vier seiner Vorgängerinnen in diesem Amt. Auch Bürgermeister Patrick Sema freute sich über den Zuspruch und dankte in einem Grußwort der Leiterin der Tourist- Information, Lea Straßer, für die Vorbereitung der gesamten Mühlentage, sowie der Vorsitzenden des Tourismusvereins, Sonja Bauer. Wie Lea Straßer betonte, war es bereits die sechste Wanderung mit den Hoheiten.

Marktgraf Lasse Burkhardt und vier seiner Vorgängerinnen als Hoheit des Sickinger Landes wanderten mit Gästeführerin Hiltrud Woll (rechts) auf dem Wasserschaupfad. Foto: Udo Wagner

Die Führung der Wanderung übernahm Hiltrud Woll, seit 15 Jahren zertifizierte Gästeführerin vom Team der Südwestpfalz- Gästeführer. Der Weg führte vom Parkplatz der Weihermühle nach wenigen Metern zum Wasserschaupfad der Fremdenverkehrsgemeinde Herschberg. Felsen, bunte Sandsteinformationen und sprudelnde Quellen machen deutlich, dass man sich auf den Spuren der Erdgeschichte befindet. Hier hat der Odenbach eine einmalige Landschaft erschaffen, die selbst Geologen zu beeindrucken vermag, zumal die Spuren der Kraft des Wassers überall sichtbar sind. Was Hiltrud Woll hierzu ausführte, ist auch auf zahlreichen Schautafeln im idyllischen Odenbachtal erläutert. Ganz besonders beeindruckt war die Wanderschar, wie eigentlich alle Besucher immer wieder, von dem über Sandsteinformationen herabstürzenden Wasserfall im sogenannten „Kessel“, dem Höhepunkt dieser fünf Kilometer langen Wanderroute.