In Dahn sind gleich zweimal Halteverbotsschilder gestohlen worden. Laut Polizei ereigneten sich die Diebstähle am Freitag sowie am Montag in der Straße „Im Büttelwoog“. Die unbekannten Täter nahmen dabei jeweils ein Halteverbotsschild mit dem Zusatz „Halteverbot wegen anstehender Markierungsarbeiten“ mit. Auch die dazugehörigen Schaftrohre und Fußplatten wurden gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf insgesamt 300 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 36915299 oder per E-Mail an pidahn@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Dahn in Verbindung zu setzen.