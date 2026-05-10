Diebe haben am Reifenberger Kapellchen zugeschlagen. Ihre Beute: die Fallrohre der Regenrinne. Der Ortsbürgermeister ist stinksauer.

Einem Spaziergänger ist der Diebstahl am Kapellchen am Freitagvormittag aufgefallen. Unbekannte haben die Fallrohre aus Kupfer mitgenommen. Auch an der Dachrinne haben sie sich zu schaffen gemacht, die Träger der Rinne sind verbogen, die Rinne selbst ist aber noch da. „Das ist unter aller Kanone“, wettert Reifenbergs Ortsbürgermeister Pirmin Zimmer.

Zimmer schätzt den entstandenen Schaden auf rund 2000 Euro. Die fehlenden Fallrohre kosteten mehrere Hundert Euro, viel schlimmer sei jedoch der Schaden an der Regenrinne. Nun müsse ein Gerüst aufgebaut werden, um sie zu reparieren. Und auch das Schieferdach könnte beschädigt sein.

Regenabfluss notdürftig repariert

Noch am Freitag begann Zimmer mit den Gemeindearbeitern mit der Notreparatur. Denn ohne Fallrohre könnte Regenwasser vom Dach des Kapellchens an der Gebäudefassade herunterlaufen und noch größere Schäden am Mauerwerk verursachen.

Das 100 Jahre alte Kapellchen steht unter Denkmalschutz. Die Fallrohre müssen somit wieder aus Kupfer sein, einfach Kunststoffrohre zu installieren, geht laut RHEINPFALZ-Informationen nicht. Das Kapellchen wurde einst als Kriegergedenkstätte auf der Anhöhe zwischen Reifenberg und Maßweiler errichtet. An dem malerischen Ort geben sich heute jedes Jahr zahlreiche Paare das Ja-Wort. Auch am Wochenende fanden Hochzeiten am Kapellchen statt.