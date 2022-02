62 Seiten umfasst das Gastgeberverzeichnis des Dahner Felsenlandes, das gerade erschienen ist. Aufgeführt sind alle Unterkunftsmöglichkeiten, von Hotels bis zur Familienpension, von der Ferienwohnung bis zum Campingplatz.

Das Gastgeberverzeichnis gibt es in gedruckter Form, ab sofort ist es auch zum Online-Blättern unter www.dahner-felsenland.de im Internet verfügbar. „Die gedruckte Variante ist seit Dezember 2021 im Umlauf und erfreut sich bei den Gästen und den Online-Bestellungen großer Beliebtheit. Wie bereits in den beiden zurückliegenden Jahren mit Corona gehen wir wieder von einer starken Nachfrage an dem Dahner Felsenland aus“, so Bürgermeister Michael Zwick. Es wird auf einschlägigen Messen bei Präsentationen und Veranstaltungen verteilt und auf Wunsch kostenlos verschickt.

Die Präsentation startet mit Bildern von Felsen, Burgen und Gewässern, Wäldern und Wiesen, Menschen und Tieren. Die Stärken der Urlaubsregion im südlichsten Westen der Pfalz werden in kompakten Texten erläutert. Wer weiter blättert, findet Kurzinformationen und Ortspläne sämtlicher Gemeinden und einen Veranstaltungskalender. Auf 26 Seiten folgt das umfangreiche Verzeichnis der Unterkünfte mit Bildern, Piktogrammen, detaillierten Informationen und Preisen.

Planungsinstrument für den Urlaub

„Das neue Gastgeberverzeichnis ist durch seine Übersichtlichkeit und seine attraktive Gestaltung sowohl in digitaler als auch in gedruckter Form ein optimales Planungsinstrument für einen gelungenen Urlaub. Es macht Lust aufs Dahner Felsenland und weckt die Vorfreude auf erholsame und erlebnisreiche Tage in unserer Region“, sagen Verbandsbürgermeister Michael Zwick und Jaques Noll, Leiter der Tourist-Information. Gestaltet worden ist die Präsentation von der Agentur kgp Visuelle Kommunikation im pfälzischen Meckenheim.