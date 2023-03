Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

2022 ist ein gutes Walnussjahr. In Gemeinden wie Merzalben oder dem Walnussdorf Großbundenbach hängen die Bäume voll. Die Nussbaum-Besitzer führen die zu erwartende gute Ernte auf das milde Frühjahr zurück, in dem es keine Nachtfröste gab. Gefeiert wird die reiche Ernte auch wieder beim Walnussfest am Sonntag in Großbundenbach.

Es war Brigitte Pentz aus dem Gräfensteiner Dorf, die als erste auf die stark behängten Äste – „sie sehen aus wie Trauben“ – aufmerksam machte.