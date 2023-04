Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine geordnete Verwaltung will der scheidende Verbandsbürgermeister Werner Kölsch seinem Nachfolger übergeben, der am 13. September gewählt werden wird. Auf diesen wartet die Fortführung wichtiger Projekte, so etwa die angestrebte Optimierung von Verwaltungsabläufen und die Umsetzung von Kooperationen mit anderen Gebietskörperschaften.

„Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dass ich bei meinem Ausscheiden aus dem Amt eine geordnete Verwaltung übergeben kann“, stellt Bürgermeister Werner Kölsch