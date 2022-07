Die Angelegenheit sei „in der Mache“, kommentierte Bürgermeister Alexander Frey den Sachstand zur Einrichtung von Tempo-30-Zonen. Die entsprechenden Schilder seien bestellt.

Die Geschwindigkeitsbegrenzungen werden im Wohngebiet „Langer Garten“ (Ringelsberg, Schiller-, Hermann-Löns-Straße, Langgartenweg, Hubertusstraße, Am Kurpfad, Goethestraße) sowie für die Straßen im Wohngebiet „Schelmenkaut“ (Langgartenweg, Berg-, Wald-, Eckhald-, Garten- und Fritz-Claus-Straße) ausgewiesen. Zudem sollen die Trippstadter-, Teich- und Bornfeldstraße zur Tempo-30-Zone werden.

Informationen wollte in der Ratssitzung die CDU-Fraktion auch über geplante Investitionen in der Bornfeldstraße haben. Das sei eine gefährliche Straße, so Frey. Problematisch sei hier, dass bei Starkregen die Straße überschwemmt werde. Wenn man einen kompletten Straßenausbau beabsichtige, wäre dies ein Erstausbau und die Anlieger müssten zur Kasse gebeten werden, gab der Bürgermeister zu bedenken. Man habe einmal vorsorglich im Etat 60.000 Euro für eine Sanierung eingestellt. Er beabsichtige nun, verschiedene Ingenieurbüros anzuschreiben und nach einer finanzierbaren Lösung zu suchen, so Frey – ohne die Straße komplett auszubauen.